Société - Entretien

Elissar Naddaf, première femme à la tête de Télé-Liban, souffle un vent nouveau

Nouvelle grille de programmes, coopérations à l'international et production prochaine de feuilletons télévisés figurent parmi les projets de la nouvelle directrice de l'unique chaîne publique du Liban.

Par Zeina ANTONIOS, le 19 septembre 2025 à 11h56

Elissar Naddaf, nouvelle directrice de la chaîne publique Télé-Liban. Photo Aly Baalbacky/L'Orient-Le Jour

Elle est la première femme à occuper le poste de directrice de l'unique chaîne publique du pays, Télé-Liban (TL), depuis sa création en 1959. Elissar Naddaf accède à la tête de cette institution avec des défis de taille à relever, dans un pays endigué dans des crises à répétition qui n'ont pas épargné la chaîne. Nommée PDG de TL en juillet, pour un mandat de trois ans renouvelables, elle propose aujourd'hui un programme de réformes qui pourrait permettre à la chaîne de revenir bientôt sur le devant de la scène.Grâce à son parcours de journaliste, notamment au sein de l'Agence nationale d'information (ANI, officielle), puis de conseillère auprès de plusieurs ministres de l'Information, Elissar Naddaf connaît les rouages du monde des médias au Liban. Habituée « à mener des projets pour les médias publics dans des...
Elle est la première femme à occuper le poste de directrice de l'unique chaîne publique du pays, Télé-Liban (TL), depuis sa création en 1959. Elissar Naddaf accède à la tête de cette institution avec des défis de taille à relever, dans un pays endigué dans des crises à répétition qui n'ont pas épargné la chaîne. Nommée PDG de TL en juillet, pour un mandat de trois ans renouvelables, elle propose aujourd'hui un programme de réformes qui pourrait permettre à la chaîne de revenir bientôt sur le devant de la scène.Grâce à son parcours de journaliste, notamment au sein de l'Agence nationale d'information (ANI, officielle), puis de conseillère auprès de plusieurs ministres de l'Information, Elissar Naddaf connaît les rouages du monde des médias au Liban. Habituée « à mener des projets...
