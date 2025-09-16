« Gaza brûle » sous les bombes israéliennes, se félicite Katz ; Israël y commet un génocide selon une commission d'enquête de l'ONU | Direct

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio est arrivé mardi au Qatar, partenaire stratégique de Washington et médiateur entre Israël et le Hamas, une semaine après l'attaque israélienne menée à Doha contre des dirigeants du mouvement palestinien.
M. Rubio a atterri à Doha après avoir quitté Israël, où il a déclaré que les Etats-Unis demanderaient au Qatar de poursuivre son rôle de médiateur dans la guerre à Gaza, malgré l'attaque aérienne qui a suscité des condamnations internationales.
La chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël à Madrid convoquée deux fois en cinq jours
Le ministère des Affaires étrangères espagnol a convoqué mardi pour la deuxième fois en cinq jours la chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël à Madrid, la principale responsable de la représentation en l'absence d'ambassadeur, pour protester contre les « paroles inacceptables » du ministre des Affaires étrangères israélien.
La chargée d'affaires a été convoquée « pour protester contre les paroles et prises de position inacceptables du ministre des Affaires étrangères israélien concernant l'Espagne et le Premier ministre » Pedro Sánchez, a déclaré dans un communiqué le ministère espagnol.
Le gouvernement espagnol de gauche est l'une des voix européennes les plus critiques envers le gouvernement de Benjamin Netanyahu depuis les représailles menées contre la bande de Gaza en réponse à l'attaque du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023.
Israël n'a plus d'ambassadeur en Espagne depuis la reconnaissance de l'État de Palestine par le gouvernement de Pedro Sánchez en 2024. Madrid a également rappelé son ambassadrice en Israël la semaine dernière, à la suite des échanges houleux entre les deux pays, après l'annonce par le gouvernement espagnol de nouvelles mesures visant à « mettre un terme au génocide à Gaza ».
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a qualifié Pedro Sánchez d'« antisémite » et de « menteur », après que le Premier ministre espagnol a exprimé son « admiration » pour les manifestants pro-palestiniens qui ont perturbé la Vuelta cycliste en Espagne.
La chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël, Dana Erlich, avait déjà été convoquée vendredi dernier après que Benjamin Netanyahu avait accusé Pedro Sánchez d'incitation au génocide contre Israël.
Gaza : une commission de l’ONU accuse Israël de « génocide »
Une commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU a accusé mardi Israël de commettre un « génocide » dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, affirmant que cela s’inscrit dans « l’intention de détruire » les Palestiniens.
« Nous sommes arrivés à la conclusion qu’un génocide se produit à Gaza et continue de se produire, et que la responsabilité en incombe à l’État d’Israël », a déclaré la présidente de cette commission, Navi Pillay, dans un entretien accordé à l’AFP.
Au Liban-Sud, Israël continue ses frappes sporadiques, avec une intensité variable d’un jour à l’autre.
Lundi soir, l’aviation israélienne a visé un appartement situé au rez-de-chaussée à Ksar Zaatar (Nabatiyé), à l’entrée ouest de Nabatiyé, avec des missiles de précision, a rapporté notre correspondant Mountasser Abdallah. Douze personnes ont été blessées, dont quatre ont été soignées sur place.
Pendant la nuit, après 23 heures, l’armée israélienne a tiré en direction des abords de Chebaa et Kfarchouba (caza de Hasbaya) depuis le « site du radar » dans les fermes contestées de Chebaa. Ce type d’incident se répète ces derniers jours du côté de Chebaa.
Donald Trump a assuré lundi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne frapperait plus le Qatar, après l’attaque inédite menée par Israël la semaine dernière à Doha contre des responsables du Hamas.
« Il ne frappera pas au Qatar », a déclaré le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale, après que M. Netanyahu a refusé d’exclure de nouvelles frappes lors d’une rencontre avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio à Jérusalem.
L’armée israélienne continue de pilonner Gaza-ville, alourdissant encore le bilan humain de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 à la suite de l’offensive du Hamas — plus de 64 000 morts selon une estimation basse —, et dont la riposte israélienne est jugée, a minima, disproportionnée par une importante partie de la communauté internationale.
Selon le Haaretz, des responsables médicaux à Gaza ont indiqué qu’au moins 14 personnes avaient été tuées et des dizaines portées disparues dans des frappes israéliennes depuis le début de la journée. Des témoins ont rapporté que des milliers d’habitants fuyaient vers le sud, mais les issues de la ville étaient engorgées et de nombreux résidents ont passé la nuit dans les rues, craignant que leurs maisons ne soient visées.
Alors que l’armée israélienne a bombardé plusieurs tours résidentielles ces derniers jours, le ministre de la Défense de l’État hébreu s’est félicité de la tournure des opérations et a réaffirmé la détermination d’Israël à poursuivre son offensive dans l’enclave.
« Gaza brûle. Tsahal frappe d’une main de fer les infrastructures terroristes, et les soldats de Tsahal se battent vaillamment pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas », a déclaré M. Katz sur X.
« Nous ne céderons pas et ne reculerons pas jusqu’à ce que la mission soit achevée », a-t-il ajouté.
Selon deux sources israéliennes citée par CNN, l’opération terrestre de l’armée israélienne à Gaza-ville a débuté.
L’une des sources a précisé que l’opération serait « progressive et par phases » dans un premier temps, toujours selon CNN.
L’information principale de ce matin :
Après une visite de deux jours en Israël, au cours de laquelle les États-Unis ont réaffirmé la solidité de leur relation avec le gouvernement Netanyahu, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a quitté ce matin l’aéroport Ben-Gourion pour Doha, rapporte Haaretz.
Ce déplacement au Qatar vise à relancer les négociations en vue d’un cessez-le-feu et d’un accord sur les otages, alors que l’émirat gazier et plusieurs pays arabes avaient appelé, la veille lors d’un sommet extraordinaire à Doha, à revoir leurs relations avec Israël à la suite d’une frappe de l’armée israélienne sur le sol qatari le 9 septembre, visant des membres du Hamas.
Avant son départ, Rubio a déclaré qu’il existait « une très courte fenêtre d’opportunité pour parvenir à un accord ». Il a ajouté qu’il espérait que le Qatar reprendrait les négociations, « malgré tout ce qui s’est passé ».
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Moyen-Orient.
Nous suivrons ici les développements au Liban, à Gaza, en Syrie, ainsi que dans les autres pays de la région touchés par les conflits qui font rage depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a éclaté.
