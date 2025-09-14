Israël continue de cibler des tours résidentielles à Gaza-ville ; son armée renforce les fortifications du site de Jabal Blat qu'elle occupe au Liban-Sud | Direct

Au moins 68 Palestiniens tués à Gaza ces dernières 24h, selon le ministère de la Santé de l'enclave
Dans un message publié sur Telegram, le ministère de la Santé de la bande de Gaza a déclaré ce dimanche à 14h (heure locale) que 68 corps de personnes tuées et 346 blessés ont été transportés vers des hôpitaux de l'enclave palestinienne au cours des dernières 24 heures.
Parmi ces nouvelles victimes figurent 10 personnes venues chercher de l'aide, auxquels s'ajoutent 18 blessés, au cours de la même période.
Depuis le début de l'offensive israélienne en octobre 2023, au moins 64 871 Palestiniens ont été tués et 164 610 ont été blessées par les attaques israéliennes menées à travers la bande de Gaza, selon le dernier bilan publié par le ministère de la Santé de l'enclave.
De plus, depuis la mise en place, fin mai, des sites de distribution d'aide humanitaire du GHF soutenus par les États-Unis et Israël, au moins 2 494 personnes ont été tuées à l'intérieur ou à proximité de ces sites, où plus de 18 135 personnes ont été blessées.
Gaza : l'armée israélienne publie un nouvel ordre d’évacuation pour cibler une tour résidentielle de Gaza-ville
Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne a publié après 13h (heure locale) un nouvel ordre d'évacuation, le deuxième de la journée, contre une tour résidentielle de Gaza-ville.
Le communiqué appelle les personnes se trouvant dans les tentes situées à proximité du bâtiment, dans le quartier d'al Rimal, d’évacuer vers le sud dans la zone dite « humanitaire » d’al-Mawassi, près de Khan Younès.
Comme elle l’a précisé pour chaque autre tour résidentielle de Gaza-ville qu’elle a précédemment détruit, l’armée israélienne a affirmé qu’elle allait attaquer l'immeuble « en raison de la présence d'infrastructures du Hamas à l'intérieur ou à proximité ».
Un nouveau drone s’est écrasé au Liban-Sud, dans le village de Houla, caza de Marjeyoun, selon notre correspondant. Ce type d’incident est devenu relativement fréquent ces dernières semaines.
En évoquant la séance du cabinet du 5 septembre, au cours de laquelle l’armée libanaise a présenté son plan de désarmement, le député du Hezbollah Hassan Ezzeddine a déclaré qu’une fois que le gouvernement libanais « aura atteint » la souveraineté, le groupe pourra « s’asseoir à la table et discuter de la stratégie de défense ainsi que de la stratégie de sécurité nationale », selon l’Agence nationale d’information, gérée par l’État.
Le député a prononcé ces propos lors d’une cérémonie commémorative dans le village de Kherbet Selm, dans le sud (caza de Bint Jbeil), à l’occasion du premier anniversaire de la mort du savant Sayyed Abdel Saheb Fadlallah, fils de l’Ayatollah Sayyed Abdel Mohsen Fadlallah.
« Nous affirmons ici que la priorité est la souveraineté et sa réalisation avant tout. Cela signifie que le gouvernement doit réaligner ses priorités nationales et réaffirmer son attention sur les demandes fondamentales convenues par les trois présidents, à savoir : mettre fin à l’agression, faire retirer l’ennemi, libérer les prisonniers et entamer la reconstruction », a-t-il encore déclaré.
Il a enfin souligné que « c’est la responsabilité du gouvernement, qui doit travailler à sa réalisation comme priorité nationale dans son programme ».
Les forces israéliennes ont renforcé et érigé des barrières de protection sur le nouveau site militaire à l’intérieur du territoire libanais, sur le site de Jabal Blat, jouxtant les localités de Aïtaroun et de Maroun el-Ras dans le caza de Bint Jbeil, a rapporté notre correspondant au Liban-Sud.
Des travaux qui semblent trahir une volonté israélienne de se maintenir sur cette position – sur les six jugées « stratégiques » le long de la frontière – dont elle est supposée se retirer depuis le cessez-le-feu conclu fin novembre dernier avec le Hezbollah.
Elles ont également renforcé les installations de surveillance et les caméras installées sur des poteaux au site d’Al-Abad, en face du village de Houla (Marjeyoun).
Le bilan des frappes israéliennes à Gaza ne cesse de s’alourdir
Selon des sources médicales citées par Al Jazeera, le nombre de victimes des frappes israéliennes depuis ce matin s’élève désormais à au moins 44 tués.
Le média panarabe précise qu’un raid contre un immeuble à Tal el-Hawa, dans l’ouest de Gaza-ville, situé près d'un camp de déplacés qui abrite des centaines de familles a fait « plusieurs morts et blessés », sans en préciser le nombre exact.
« En raison de l'explosion, des éclats d'obus et des débris ont été projetés dans le camp, de nombreuses personnes ont été tuées ou blessées à l'intérieur des tentes », précise Al Jazeera.
L’armée israélienne a annoncé avoir intercepté un drone lancé depuis le Yémen près de l’aéroport Ramon, dans la région de l’Arava au sud d’Israël, selon le Haaretz.
Le député du Hezbollah, Hussein Jachi, a déclaré qu’« un État incapable de protéger la vie et les moyens de subsistance de ses citoyens n’a pas le droit d’exiger de son peuple qu’il abandonne la résistance », alors que le parti chiite continue de s’opposer à la volonté du gouvernement libanais de rétablir le monopole de l’État sur les armes.
Il s’exprimait lors d’une cérémonie à Tyr (Liban-Sud) organisée par la Fondation islamique pour l’éducation et l’enseignement pour honorer des élèves ayant réussi leur examen du baccalauréat.
« Aujourd’hui, nous faisons face au projet américain visant à plier la région à sa volonté et à contrôler ses richesses, notamment le pétrole et le gaz, ainsi que des objectifs à plus long terme. Les États-Unis cherchent à atteindre ces objectifs à travers l’agression israélienne contre les pays de la région, d’une part, et par leur politique basée sur la ruse, la tromperie, la pression, la menace et les promesses fallacieuses, d’autre part. » a enchaîné le député, accusant le projet américain de converger avec celui de la création du Grand Israël.
« Ce qui se passe à Gaza dépasse toutes les descriptions de massacres et de crimes de guerre. L’ennemi cherche à détruire tout ce qui touche à la vie humaine, dans le cadre de sa volonté de contrôler le territoire et de le vider de sa population », a encore lancé le député.
L’armée israélienne a annoncé avoir attaqué une tour résidentielle dans le quartier Rimal de Gaza-ville, qu’elle affirme être utilisée par le Hamas.
Selon un communiqué, elle assure que le bâtiment était utilisé « pour tendre des embuscades, surveiller la position des forces de l’armée dans la zone et promouvoir des complots terroristes contre l’État d’Israël et nos forces ».
Au Liban-Sud, notre correspondant Mountasser Abdalla a rapporté de nouveaux incidents survenus cette nuit, alors qu’Israël occupe toujours au moins six points stratégiques qu’il refuse de quitter.
Après 22 h, l’armée israélienne a tiré à la mitrailleuse vers Birket el-Nakar dans les hauteurs des fermes contestées de Chebaa, à la périphérie du caza de Hasbaya.
Un drone israélien a ensuite lancé une bombe sonore ciblant une maison dans le village de Aïta el-Chaab, dans le caza de Bint Jbeil.
Vers 2 h du matin, des soldats israéliens sont entrés dans Aïta el-Chaab pour y dynamiter une maison.
L’aviation de chasse israélienne survolait l’espace aérien de la Bekaa aux environs de 11 h du matin, selon notre correspondante dans cette région, Sarah Abdallah.
Pendant que le bal diplomatique se poursuit après la frappe israélienne sur Doha et malgré la décision de l’Assemblée générale de l’ONU de soutenir un futur État palestinien, sans le Hamas, le bilan humain à Gaza ne cesse de s’alourdir, tandis qu’Israël poursuit ses bombardements sur des zones résidentielles de Gaza-ville.
Dans la matinée, le porte-parole en arabe de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a lancé un avertissement aux habitants de Gaza, leur demandant d’évacuer une tour et les tentes avoisinantes dans le quartier Rimal de Gaza-ville, que l’armée israélienne compte détruire, prétextant que le bâtiment serait ciblé « en raison de la présence d’infrastructures terroristes du Hamas à l’intérieur ou à proximité ».
Le bilan du conflit s’élève désormais à 64 803 morts et 164 264 blessés, selon le dernier bilan du ministère de la Santé de l’enclave dirigée par le Hamas, publié samedi.
L’information principale ce matin, c’est l’arrivée à Tel-Aviv du secrétaire d’État américain Marco Rubio, selon mes médias israéliens.
Il a été accueilli par l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, et son épouse Janet Huckabee. Avant son départ, Rubio a déclaré aux journalistes qu’il se rendait en Israël pour comprendre comment les événements de la semaine passée au Qatar, à savoir la frappe effectuée par Israël le 9 septembre dans une zone civile pour atteindre des membres du Hamas, pourraient affecter la poursuite de la guerre à Gaza.
Il a également affirmé que les déclarations israéliennes sur l’expansion des colonies et la souveraineté en Cisjordanie occupée constituent « une réaction israélienne aux efforts dans le monde visant à reconnaître un État palestinien », ajoutant que les États-Unis avaient averti les pays que « les Israéliens allaient y répondre, et je pense que c’est ce que vous avez observé ».
Lundi, Rubio devrait assister à l’inauguration du Pilgrims' Road dans la Cité de David, un site archéologique enfoui sous le quartier de Silwan, à Jérusalem-Est. La visite est organisée par la fondation City of David, d’orientation droite, mieux connue sous le nom d’Elad.
Avant son départ, Marco Rubio a également déclaré à la presse que le président Donald Trump n’était « pas content » de l’attaque israélienne au Qatar, mais que « cela ne changera pas la nature de notre relation avec les Israéliens », et que cette relation demeurerait solide, rapporte le Haaretz.
Il a réitéré que l’objectif du président est de libérer simultanément tous les otages, vivants et décédés, pour vaincre le Hamas, mettre fin à la guerre et reconstruire Gaza, et qu’il existe des inquiétudes que la tentative d’assassinat de la direction du Hamas au Qatar puisse affecter ces objectifs.
Il n’a pas répondu directement aux questions sur le fait de savoir s’il demanderait à Israël de ne pas attaquer à nouveau le Qatar, ni sur l’opinion qu’il se fait de savoir si Israël devrait se retirer de Gaza, toujours selon le Haaretz.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Moyen-Orient.
Nous suivrons ici les développements au Liban, à Gaza, en Syrie, ainsi que dans les autres pays de la région touchés par les conflits qui font rage depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a éclaté.
Economisez 60% sur votre abonnement annuel !
Uniquement cette semaine : 84$/an au lieu de
215$
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
Parce que le barbu Iranien a sauvé le Liban et les Libanais ... le ridicule ne tue toujours pas. Ils ont mené une guerre catastrophique et désastreuse entrainant des destructions massives et des morts par centaine alors qu'ils se targuaient de mettre Israël à genou en cas de guerre et que leur résistance protège le Liban ... ce parti mafieux à un comportement autistique.
12 h 33, le 14 septembre 2025