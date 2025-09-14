Israël continue de cibler des tours résidentielles à Gaza-ville ; son armée renforce les fortifications du site de Jabal Blat qu'elle occupe au Liban-Sud | Direct

L’information principale ce matin, c’est l’arrivée à Tel-Aviv du secrétaire d’État américain Marco Rubio, selon mes médias israéliens.

Il a été accueilli par l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, et son épouse Janet Huckabee. Avant son départ, Rubio a déclaré aux journalistes qu’il se rendait en Israël pour comprendre comment les événements de la semaine passée au Qatar, à savoir la frappe effectuée par Israël le 9 septembre dans une zone civile pour atteindre des membres du Hamas, pourraient affecter la poursuite de la guerre à Gaza.

Il a également affirmé que les déclarations israéliennes sur l’expansion des colonies et la souveraineté en Cisjordanie occupée constituent « une réaction israélienne aux efforts dans le monde visant à reconnaître un État palestinien », ajoutant que les États-Unis avaient averti les pays que « les Israéliens allaient y répondre, et je pense que c’est ce que vous avez observé ».

Lundi, Rubio devrait assister à l’inauguration du Pilgrims' Road dans la Cité de David, un site archéologique enfoui sous le quartier de Silwan, à Jérusalem-Est. La visite est organisée par la fondation City of David, d’orientation droite, mieux connue sous le nom d’Elad.

Avant son départ, Marco Rubio a également déclaré à la presse que le président Donald Trump n’était « pas content » de l’attaque israélienne au Qatar, mais que « cela ne changera pas la nature de notre relation avec les Israéliens », et que cette relation demeurerait solide, rapporte le Haaretz.

Il a réitéré que l’objectif du président est de libérer simultanément tous les otages, vivants et décédés, pour vaincre le Hamas, mettre fin à la guerre et reconstruire Gaza, et qu’il existe des inquiétudes que la tentative d’assassinat de la direction du Hamas au Qatar puisse affecter ces objectifs.

Il n’a pas répondu directement aux questions sur le fait de savoir s’il demanderait à Israël de ne pas attaquer à nouveau le Qatar, ni sur l’opinion qu’il se fait de savoir si Israël devrait se retirer de Gaza, toujours selon le Haaretz.