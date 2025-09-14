Découvrez le programme du jour du Festival L'Orient-Le Jour

Voici le programme de ce dimanche, troisième jour du Festival L'Orient-Le Jour, à l'hippodrome de Beyrouth.

15h - Ouverture des portes de l'hippodrome

15h - Visite guidée « Sur les traces de L’Orient-Le Jour »

Balade dans Beyrouth sur les traces d’un quotidien iconique avec Caroline Hayek, grand reporter et lauréate du Prix Albert Londres (2021). Départ et retour à l’hippodrome. Durée : 1h. En français uniquement. Inscription préalable en ligne requise. Réservée aux abonnés.

15h - « Flash talk » avec John Achkar suivies de joutes oratoires

Joutes oratoires étudiantes présentées par le comédien libanais John Achkar. En partenariat avec l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Modération : Nemtala Eddé, journaliste. En français uniquement. Entrée libre.

17h - L’Orient Today x Kim Ghattas

Conversation avec la journaliste Kim Ghattas, éditorialiste à The Atlantic et The Financial Times, autrice de Black wave. Modération : Iva Kovic-Chahine, responsable de L’Orient Today. Discussion en anglais. Entrée gratuite.

18h - L’intelligence artificielle, une nouvelle religion ?

Table ronde avec Fatima Abu Salem (professeure à l’AUB, consultante en gouvernance de l’IA), Kristen Davis (experte en innovation) et Craig Forman (entrepreneur de la tech et des médias). Modération : Ludovic Blecher, conseiller et membre du conseil d'administration. En anglais, traduction simultanée en français disponible. Entrée libre.

18h45 - Grand débat - invité spécial Nawaf Salam

Départ de l’hippodrome à 18h45 pour les inscrits à la discussion entre le Premier ministre libanais et nos rédacteurs en chef, Élie Fayad et Anthony Samrani, qui se tiendra au Grand Sérail. En français. Les inscriptions sont closes.



