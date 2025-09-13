Haykal : Les unités militaires déployées dans le Sud accomplissent des missions extrêmement sensibles

Le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Rodolphe Haykal, a affirmé samedi que les militaires déployés au Liban-Sud « accomplissent des missions extrêmement sensibles », alors que la troupe a été chargée par le gouvernement de démanteler les infrastructures du Hezbollah après la récente guerre contre Israël.

« Les unités militaires déployées dans le Sud accomplissent des missions essentielles, difficiles et extrêmement sensibles, et déploient avec les autres unités des efforts colossaux pour amener la patrie à bon port » a souligné le général Haykal alors qu'il présentait ses condoléances à des familles de soldats libanais tués en août au Liban-Sud. L'armée « est fière de ses martyrs, grandit grâce à eux et puise en eux la détermination et la force », a-t-il ajouté dans un message sur le compte X de la troupe.

Il s'agit des familles des deux soldats libanais tués le 28 août alors qu'ils démantelaient un drone israélien tombé près de Ras Naqoura (caza de Tyr), identifiés comme étant le lieutenant Mohammad Ismaïl et l’adjudant-chef Rifaat Touaïmi, tous deux du 5ᵉ régiment, ainsi que la famille d'un des soldats tués dans la vallée de Zebqine, près de Majdel Zoun (Tyr) dans l'explosion survenue pendant un démantèlement d'armes le 9 août. Il s'agit aussi de Yamen Hallak, selon une photo de la réunion du général Haykal avec les familles des victimes, où une affiche du soldat mort est collé au mur, rendant hommage à un « martyr de la patrie ».

Conformément à l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur entre le Liban et Israël le 27 novembre 2024, l'armée libanaise se déploie au sud du Litani, à une trentaine de kilomètres de la frontière israélienne, avec pour mission de démanteler les infrastructures du parti chiite, avec l'aide de la Finul. Le gouvernement a « endossé » le 5 septembre le plan de désarmement du Hezbollah présenté par l'armée. Celui-ci stipule notamment que « le désarmement sera achevé au sud du Litani », d’ici à « trois mois », soit fin novembre 2025, selon le ministre des Affaires étrangères Joe Raggi.