Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Monopole des armes

Raggi : L’armée achèvera le désarmement du Hezbollah au sud du Litani d’ici à trois mois

Le chef de la diplomatie appelle le Parlement arabe à faire pression sur Israël.

OLJ / le 10 septembre 2025 à 22h07

Le ministre des Affaires étrangères, Joe Raggi, s’exprime lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue égyptien au siège du ministère des Affaires étrangères, au Caire, le 22 avril 2025. Khaled Desouki/AFP

commentaires (0) Commenter

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut