Dernières Infos - Liban-Sud

Deux soldats libanais tués par l'explosion d'un drone israélien 


AFP / le 28 août 2025 à 20h27

Des soldats libanais devant la base militaire de Tyr, le 28 août 2025, à l'arrivée de camions transportant des armes remises par des groupes armés palestiniens dans des camps de réfugiés aux autorités libanaises. Photo Mahmoud Zayat/AFP

Deux soldats de l’armée libanaise ont été tués alors qu'ils étaient en train de démanteler un drone israélien tombé ce jeudi près de Ras Naqoura, selon notre correspondant Mountasser Abdallah.

Les deux soldats tués sont le lieutenant Mohammad Ismaïl, du 5ᵉ régiment, et l’adjudant-chef Rifaat Touaïmi, également du 5ᵉ régiment. Un troisième soldat, le sergent-chef Khalil Tarhini a, quant à lui, été blessé.

Le président Aoun a présenté ses condoléances au commandant de l’armée aux familles des victimes, selon un message publié sur le compte X de la présidence. « Une fois encore, l’armée paie de son sang le prix du maintien de la stabilité dans le Sud », a déclaré le chef de l'État.

