L'Allemagne soutiendra une résolution en faveur d'une solution à deux États au conflit israélo-palestinien

L'Allemagne soutiendra une résolution des Nations unies en faveur d'une solution à deux États au conflit israélo-palestinien, mais estime que le moment n'est pas venu de reconnaître un État palestinien, a déclaré un porte-parole du gouvernement à l'agence Reuters. « L'Allemagne soutiendra une telle résolution qui décrit simplement le statu quo en droit international », a-t-il affirmé, ajoutant que Berlin « a toujours préconisé une solution à deux États et ne cesse de la réclamer ».

« Le chancelier Friedrich Merz a réaffirmé il y a deux jours que l'Allemagne ne considérait pas que le moment était venu de reconnaître l'État palestinien », a encore dit le porte-parole.

La solution à deux États repose sur l'idée que les deux parties pourraient coexister pacifiquement l'une à côté de l'autre : un État palestinien sur le territoire conquis par Israël lors de la guerre de 1967, avec la bande de Gaza et la Cisjordanie reliées par un corridor traversant Israël. La Grande-Bretagne, la France, le Canada, l'Australie et la Belgique ont tous déclaré qu'ils reconnaîtraient l'État palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations unies à la fin du mois de septembre, bien que Londres ait souligné qu'elle pourrait s'abstenir si Israël prenait des mesures pour atténuer la crise humanitaire à Gaza et s'engageait dans un processus de paix à long terme.

Les États-Unis s'opposent fermement à toute initiative de leurs alliés européens visant à reconnaître l'indépendance palestinienne. La semaine dernière, le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que les États-Unis avaient fait savoir aux autres pays que la reconnaissance d'un État palestinien causerait davantage de problèmes.

Ceux qui considèrent cette reconnaissance comme un geste essentiellement symbolique soulignent la présence négligeable sur le terrain et l'influence limitée dans le conflit de pays tels que la Chine, l'Inde, la Russie et de nombreux États arabes qui ont reconnu l'indépendance palestinienne depuis des décennies.

