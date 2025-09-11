Infographies : les dirigeants du Hamas tués, leurs successeurs et la structure du mouvement depuis le 7-Octobre

Cette fois, Israël a manqué sa cible. Mardi, l’État hébreu a bombardé Doha, la capitale du Qatar, allié majeur des États-Unis. Objectif : assassiner l’équipe des négociateurs du Hamas réunie pour examiner une proposition américaine, approuvée pourtant par Tel-Aviv, en vue d’une trêve dans le conflit meurtrier à Gaza.

Le Hamas a fait état de six morts : le fils du négociateur en chef Khalil Hayyé, le chef du bureau de M. Hayyé, trois gardes du corps et un policier qatari. Selon des sources du mouvement islamiste citées par l’AFP, six dirigeants dont Khalil Hayyé, Khaled Mechaal, ancien numéro un, et Zaher Jabarine, responsable du mouvement en Cisjordanie, étaient dans le bâtiment au moment de l’attaque. Interrogé mardi sur CNN, le Premier ministre du Qatar, Mohammad ben Abderrahmane al-Thani, ne s’est pas prononcé sur le sort de Khalil Hayyé.

Si l’armée israélienne semble avoir raté son objectif cette fois-ci, elle a déjà décimé une large partie du commandement du Hamas, surtout les figures impliquées dans la préparation de l’opération « Déluge d’al-Aqsa » du 7 octobre 2023 en Israël. Leaders assassinés, successeurs et dirigeants encore en vie, L’Orient-Le Jour fait le point.

La direction du Hamas est composée de deux entités : le conseil de la choura et le bureau politique. Le premier, dont on ne connaît ni la composition exacte ni le nombre des membres, est chargé d’élire les 15 dirigeants du bureau politique ainsi que le chef de celui-ci. Si le bureau politique représente le principal organe décisionnaire du Hamas, le conseil de la choura participe également à la définition des grandes orientations politiques du mouvement.

Au niveau local, le Hamas dispose de la même distinction entre bureaux politiques régionaux et conseils régionaux de la choura, pour quatre zones : Gaza, Cisjordanie, prisonniers en Israël et diaspora. À Gaza, sur laquelle le mouvement avait la mainmise jusqu’au début de l’offensive israélienne, le Hamas a établi un gouvernement dirigé par l’équivalent d’un Premier ministre, ainsi qu’une branche militaire : les Brigades Ezzedine el-Qassam.

Aujourd’hui, la plupart des dirigeants de chacune de ces instances ont été assassinés par Israël. À commencer par Ismaïl Haniyé, le chef du bureau politique depuis 2017, tué le 31 juillet 2024 en Iran par une bombe dissimulée dans la maison d’hôtes où il résidait, à l’occasion d’un déplacement. Son successeur, Yahya Sinouar, auparavant chef du Hamas à Gaza et principal instigateur du 7-Octobre, est éliminé quelques mois plus tard, le 16 octobre 2024, par une unité israélienne à Rafah, dans l’enclave palestinienne.

Ce rythme soutenu d’assassinats, notamment en 2024, contraint le mouvement à se réorganiser. Après la mort de Yahya Sinouar, il est décidé de ne pas élire de chef du mouvement et de constituer un conseil de direction composé de cinq personnes, afin d’atténuer les conséquences d’éventuels assassinats. Les décisions y sont prises collégialement, rappellent l’agence Reuters et le Council on Foreign Relations.



