Société - Focus

Piratage temporaire des comptes des FSI sur X et Instagram : nouvelle alerte sur la cybersécurité au Liban ?

Les Forces de sécurité ont annoncé l'ouverture d'une enquête.

L'OLJ / Par Gabriel BLONDEL, le 12 septembre 2025 à 00h00

Piratage temporaire des comptes des FSI sur X et Instagram : nouvelle alerte sur la cybersécurité au Liban ?

Un ingénieur traite une attaque informatique. Photo d'illustration/THOMAS SAMSON / AFP

Mardi à la mi-journée, les Forces de sécurité intérieure (FSI) faisaient une annonce pour le moins inhabituelle. « Grosse actu dans la crypto ! Ce n’est pas nous qui faisons un airdrop, mais Solana vient d’en lancer un énorme – impossible de passer à côté. Si vous n’y avez pas encore jeté un œil, c’est le moment ou jamais ! », pouvait-on lire sur leur compte X, avant que le message soit supprimé, une fois le piratage terminé. « Les comptes Instagram et X des FSI ont été piratés et ils ont été restaurés grâce aux efforts des équipes techniques spécialisées de la Direction de l'information », écrivaient-ils trois heures plus tard. Ce piratage, ayant fait passer pendant quelques instants l’appareil sécuritaire du ministère de l’Intérieur pour un vendeur de cryptomonnaies, a remis en évidence la vulnérabilité numérique des institutions...
