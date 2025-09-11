La police démantèle une « cellule affiliée au Hezbollah » en banlieue de Damas

Les force de sécurité intérieure à Damas ont annoncé jeudi le démantèlement d'une cellule « affiliée au Hezbollah » qui prévoyait de « mener des opérations » en Syrie, selon un communiqué publié via l'agence de presse officielle Sana.

Dans ce texte, le commandant de la sécurité intérieure pour la province de Damas, le brigadier-général Ahmad Dalati, a annoncé que cette cellule opérait à Saassaa et Kanaker, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Damas. Le communiqué était accompagné de la photo de cinq des membres présumés de cette cellule après leur arrestation. Selon le général Dalati, les suspects voulaient « mener des opérations sur le territoire syrien, afin de menacer la sécurité et la stabilité » du pays.

Le Hezbollah était allié du régime Assad, qu'il avait aidé à combattre les rebelles à partir de 2013, soit deux ans après le soulèvement populaire et le début de la répression et la guerre civile. Après la chute de Bachar el-Assad, à l'issue d'une offensive éclair des rebelles emmenés par le groupe jihadiste Hay'at Tahrir el-Cham (ex front al-Nosra, issu d'el-Qaëda), le chef de ce groupe désormais démantelé, Ahmad el-Chareh, a pris le pouvoir en Syrie. Le nouveau président syrien avait affirmé fin août avoir fait des « concessions quant aux blessures que le Hezbollah avait infligé » dans le pays et ne plus vouloir le combattre.

Roquettes et missiles anti-char

Selon le communiqué des forces de l'ordre syriennes, les membres présumés de la cellule avaient « suivi des entraînements dans des camps situés en territoire libanais ». Les perquisitions menées ont permis de saisir des armes, dont des « rampes de lancement, 19 roquettes de type Grad, des missiles antichars, ainsi que des armes individuelles et de grandes quantités de munitions. » L'enquête se poursuit, a ajouté la police.

Les forces de l'ordre syriennes ont régulièrement annoncé, depuis la prise de pouvoir d'Ahmad el-Chareh en décembre 2024, des saisies d'armes « à destination du Hezbollah » en territoire syrien. Les lignes d'approvisionnement du parti chiite, de l'Iran jusqu'au Liban, et qui passaient par la Syrie des Assad, ont été coupées, affaiblissant encore plus le groupe, déjà lourdement diminué par la guerre qu'il a menée contre Israël entre octobre 2023 et novembre 2024, et les coups qu'il continue de recevoir dans des attaques quasiment quotidiennes de l'armée israélienne au Liban-Sud et dans la Békaa, tandis que l'exécutif s'est engagé à le désarmer.