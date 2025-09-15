Les entrepreneurs libanais ratent-ils le train syrien ?

Des hommes d’affaires saoudiens en longues robes blanches visitant les stands de machines lourdes, des dirigeants turcs photographiant des maquettes de chantiers, des représentants chinois distribuant des brochures à la foule… Inaugurée sous les feux d’artifice et des airs de musique traditionnelle, la Foire internationale de Damas a fait son grand retour, après six ans d’absence, du 27 août dernier au 5 septembre couant, attirant notamment plus de 800 entreprises, et des délégations officielles venues de 44 pays dans ses 1,2 million de mètres carrés de stands d’exposition. Mais au milieu de cette effervescence, un pays a brillé par son absence, et pas n’importe lequel, au vu de ses liens historiques et commerciaux avec la Syrie : le Liban. « Il n’y avait ni représentation officielle libanaise ni...

