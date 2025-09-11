Projet de budget 2026 : pas de cavaliers budgétaires ni de nouveaux impôts

Le Conseil des ministres entame jeudi l’examen du projet de budget de 2026 qui, quoi qu’il advienne, restera le premier, et peut-être même le seul en fonction du verdict des législatives de mai prochain, sur lequel le gouvernement de Nawaf Salam aura l’occasion de travailler de A à Z.

L’avant-projet préparé par le ministère des Finances et transmis fin août à l’exécutif avec un rapport annexe, et consulté par L’Orient-Le Jour, permet déjà de se faire une idée de la direction prise. « Au-delà des chiffres, il y a du bon et du moins bon. C’est l’avant-projet de budget d’un gouvernement qui fait ce qu’il peut avec une marge de manœuvre limitée par l’avenir encore incertain de l’endettement libanais et de son secteur bancaire, l’instabilité sécuritaire et le contexte politique tendu », analyse l’avocat fiscaliste Karim Daher. « On peut malgré tout regretter qu’il n’y ait pas davantage de prise de risque, même à moins d’un an des élections », ajoute-t-il.

Une source de l’ordre des experts-comptables qui surveille les mesures fiscales envisagées espère des changements. « Comme les précédents, la principale fonction de ce projet est de progressivement ajuster les mesures purement financières à la dépréciation de la livre, tout en conservant une forme d’équilibre précaire, compte tenu du fait que la capacité d’emprunt de l’État est limitée par le défaut », a déclaré cette source. « Il ne semble pas encore y avoir de stratégie à plus long terme, ce qui est dommage pour un gouvernement qui s’était engagé sur un projet de ‘‘réforme et de sauvetage’’ », ajoute-t-elle.

La problématique avance sur taxe

Un des principaux problèmes de ce projet réside dans l’introduction inédite d’une avance de taxe, mise en place par trois articles (29, 30 et 31). Elle permet aux entités publiques qui vendent des biens et des services (Ogero ou Électricité du Liban), aux douanes, ainsi qu’à certains contribuables, de prélever pour le compte du Trésor un montant équivalent à 3 % de la transaction opérée (vente de service ou dédouanement). Cette taxe sera ensuite déduite, à la fin de l’année fiscale, de l’impôt exigible et dû au Trésor par le contribuable qui en a supporté la charge par voie de retenue à la source, s’il est assujetti à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la TVA. « C’est à peu près le même principe dans l’absolu que l’acompte prévisionnel en France, mais très diffèrent dans son principe et dans sa mise en œuvre », résume Karim Daher.

L’effet recherché semble ici double. Il s’agit pour l’État de retenir à la source une partie des recettes fiscales qu’il escompte sur l’année, tout en contraignant indirectement les contribuables à s’identifier et à déclarer leurs revenus. Mais ce dispositif présente aussi de nombreux effets potentiellement pervers, même en partant du principe que le fisc ne fera pas d’erreur : l’article 30, qui impose aux contribuables d’effectuer cette opération, va considérablement augmenter leurs charges, et les articles 30 et 31 peuvent potentiellement conduire à imposer des profits non réalisés. Enfin, il y a le risque que cette mesure, qui se présente comme un moyen de lutter contre l’évasion fiscale, finisse par l’encourager dans un pays où l’économie du cash domine.

D’autres mesures suscitent déjà des critiques. « L’article 36 dispose, par exemple, que la dépréciation des voitures de tourisme n’est pas déductible fiscalement pour celles dont la valeur dépasse 25 000 dollars, ce qui rend de nombreux véhicules inéligibles », souligne une source de l’ordre des experts-comptables. Le même article exclut également de cette déductibilité la consommation d’électricité, d’eau et d’internet. « Si elle est adoptée, cette mesure fera très mal aux industries », estime la source.

Karim Daher regrette, pour sa part, que le projet privilégie des mesures visant à optimiser les recettes fiscales en se focalisant majoritairement sur les contribuables déjà civiques, sans mettre en place de mesures fortes pour recouvrer l’argent auprès des contrevenants. Il évoque notamment les pistes des carrières illégales ou des constructions qui empiètent sur les biens-fonds maritimes. Dans un entretien donné au journal al-Joumhouria mercredi 10 septembre, le ministre des Finances, Yassine Jaber a expliqué l'absence de recettes liées aux empiètements sur ces biens-fonds par le fait que le ministère des Travaux publics ne lui avait pas envoyé les données chiffrées avant fin août et assuré qu’il y avait du nouveau depuis : « Nous avions initialement estimé ces recettes à 20 millions de dollars, mais il semble qu’elles atteindront plutôt 40 millions ou un peu plus », a-t-il affirmé.

Pas de cavaliers budgétaires

En revanche, ce projet a la particularité de ne pas comporter de cavalier budgétaire – ces dispositions sortant du champ d'une loi de finances, mais qui sont généralement introduites pour être discrètement votées par les parlementaires –, alors que les budgets précédents en étaient régulièrement truffés. « Toutes les dispositions ont des incidences sur le budget et l’équilibre budgétaire, de près ou de loin. Ce sont des changements de plafonds, de marges ou des dispositions diverses », confirme Karim Daher.

Il n’y a pas non plus de nouveaux impôts à proprement parler, soulignent de concert l’avocat et l’expert-comptable. « Ce projet s’inscrit dans le sillage du budget de 2022, qui avait entamé le processus d’unification des taux de change en ajustant les différents taux, plafonds et amendes, alors que tout était encore calculé sur la base de l’ancienne parité de 15 007,5 LL/USD. La plupart des changements portent sur des ajustements de plafonds, de minima, d’exemptions et d’amendes, multipliés pour certains par un facteur de 25 », détaille Karim Daher.

La source précise que le ministère a pris en compte une demande du syndicat des experts-comptables visant à augmenter de 1 milliard à 60 milliards de livres le seuil au-dessus duquel toute décision concernant la réduction des pénalités nécessite un accord du Conseil des ministres. Le montant comprend toutes les amendes cumulées pour un type de mesure fiscale, par an ou par trimestre, selon leur catégorie. En ajustant ainsi la mesure, le gouvernement revient au plafond d’avant la crise, applicable pour cette disposition initiée par une loi de 2005, qui donne compétence au ministère des Finances pour réduire les pénalités pour tous les montants inférieurs à ce plafond – un levier qu’il a d’ailleurs activé la semaine dernière.