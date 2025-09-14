Noor Alyacoubi depuis Gaza : Qu’en eût-il été si les fenêtres avaient encore des vitres ?
L'armée israélienne a appelé près d'un million d'habitants de la première ville de l'enclave palestinienne à quitter les lieux, intensifiant ses frappes sur des immeubles élevés avant d'élargir son offensive.
Photos des dégâts provoqués dans la maison de Noor Alyacoubi par des frappes israéliennes à proximité, dans le quartier d'al-Daraj, à Gaza-Ville, le 7 septembre 2025. Photo DR
Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme raconte à L’Orient-Le Jour comment elle vit l'intensification des frappes israéliennes sur Gaza-Ville.Ce matin-là, je me suis réveillée tôt. J’avais un rendez-vous chez le dentiste. J’ai préparé le petit déjeuner, rangé la maison, évacué les tâches ménagères. Mohammad étant en congé, j’avais prévu de lui confier notre fille Lya pour partir l’esprit tranquille. Tout indiquait que la journée allait être ordinaire.Mais l’illusion s’est évaporée en un clin d'œil. La fille de mon beau-frère est revenue de l’école en tremblant, les yeux rouges d’avoir pleuré. Se précipitant vers sa mère dans l’appartement en face de nous, elle lui a dit...
