Le Qatar affirme qu'il continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza malgré l'attaque israélienne | Direct

Frappes israéliennes sur le Qatar : Salam s'est entretenu avec le PM qatari
Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, s'est entretenu hier après-midi avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammad ben Abdulrahman ben Jassim Al Thani, au cours duquel il a exprimé sa totale solidarité avec Doha après les frappes israéliennes.
M. Salam a dénoncé que ces frappes constituent « une violation grave des lois et des coutumes internationales, ainsi qu'une tentative d'affaiblir le rôle joué par les dirigeants qataris dans les efforts visant à apaiser les tensions et à mettre fin à la guerre à Gaza ». « Le Liban, qui est lui-même confronté à des agressions israéliennes continues, se tient aux côtés du Qatar et de son peuple » a-t-il ajouté au téléphone, appelant à « une position arabe et internationale unifiée pour mettre fin à ces agressions israéliennes qui menacent la sécurité et la stabilité de toute la région ».
La flottille Global Sumud, qui fait route vers Gaza, a annoncé hier soir qu'un autre de ses bateaux, l' « Alma », a été « attaqué par un drone alors qu’il était amarré dans les eaux tunisiennes. »
Le bateau visé, battant pavillon britannique, a subi « des dégâts causés par un incendie sur son pont supérieur. Le feu a depuis été maîtrisé, et tous les passagers ainsi que l’équipage sont sains et saufs », précise la Flottille dans un communiqué publié sur son site, qui annonce qu'une enquête est en cours.
C'est la deuxième fois en deux jours que le regroupement d'activistes, qui veut « briser le siège israélien » sur l'enclave palestinienne assiégée, annonce avoir été visé par des frappes de drone. Le groupe a accusé Israël de vouloir « détourner et saboter » sa mission, mais qu'il poursuivra sa route « sans se laisser intimider. »
Liban-Sud : des tirs de mitrailleuse visent la périphérie de Chebaa et Khiam
Plusieurs salves de tirs de mitrailleuse israéliens ont visé dans la nuit le Liban-Sud, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah. Vers 22h, un ratissage a eu lieu depuis le site du Radar, dans les fermes de Chebaa contestées, en direction du village de Chebaa (Hasbaya). Et à minuit, c'est depuis la position qu'elle occupe toujours en territoire libanais, sur la colline de Hamames, que l'armée israélienne a ouvert le feu à la mitrailleuse en direction de la périphérie Khiam (Marjeyoun).
Macron va recevoir des familles d'otages retenus à Gaza
Le président français Emmanuel Macron va recevoir dans la journée des familles d'otages retenus à Gaza, alors que son initiative en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien est décriée par les autorités israéliennes, a annoncé l'Élysée.
Le chef de l'État redira « la tristesse et la compassion de la France suite aux actes barbares commis par le groupe terroriste Hamas le 7 octobre 2023 en Israël » et son « soutien indéfectible aux familles des otages », « retenus dans des conditions inhumaines depuis plus de 700 jours », a relevé la présidence. « Il précisera que la France, avec ses partenaires et dans le cadre des initiatives qu'elle a lancées, met tout en œuvre pour parvenir à la libération de tous les otages encore retenus, en soutien des efforts de médiation qatarien, égyptien et américain », a-t-elle ajouté.
Seront présents la mère de Guy Gilboa Dalal, le père de Guy Iluz, le frère de Nimrod Cohen et la mère de Evyatar David.
La décision d'attaquer au Qatar prise par Netanyahu, « pas par moi », déclare Trump
Donald Trump a écrit hier sur son réseau Truth Social que la décision de lancer une attaque au Qatar « a été prise par le Premier ministre (israélien Benjamin) Netanyahu, pas par moi », la qualifiant d' « incident regrettable ». Le président américain a précisé que les États-Unis avaient prévenu le Qatar, mais que l'avertissement leur était parvenu « malheureusement trop tard pour arrêter l'attaque. »
Plus de détails ici sur les réactions de Trump aux frappes israéliennes sur le Qatar.
Le Qatar affirme qu'il continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza malgré l'attaque israélienne
Le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur dans la guerre à Gaza malgré une attaque israélienne sans précédent sur son sol, ciblant des responsables du Hamas à Doha, a affirmé hier soir son Premier ministre.
Israël a mené des frappes sur un complexe abritant des membres du mouvement palestinien, qui a fait état de 6 morts, dont un membre des forces de sécurité qataries, mais assuré que ses négociateurs visés avaient survécu.
La médiation fait partie intégrante de l'identité (du Qatar) et rien ne nous empêchera de continuer à jouer ce rôle dans toutes les questions nous concernant dans la région », a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre qatari a également affirmé que son pays se réservait « le droit de riposter à cette attaque flagrante ». « Nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment charnière. Il doit y avoir une réponse de toute la région », a-t-il ajouté.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct de la situation au Moyen-Orient. Nous suivrons ici les développements dans la région après les frappes israéliennes visant des cadres du Hamas à Doha, au Qatar, ainsi que les attaques continues de l'Etat hébreu sur la bande de Gaza. Vous pourrez également retrouver dans ce direct les dernières nouvelles du Liban-Sud, bombardé quotidiennement par Israël.
