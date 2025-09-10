Le Qatar affirme qu'il continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza malgré l'attaque israélienne | Direct

Frappes israéliennes sur le Qatar : Salam s'est entretenu avec le PM qatari

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, s'est entretenu hier après-midi avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammad ben Abdulrahman ben Jassim Al Thani, au cours duquel il a exprimé sa totale solidarité avec Doha après les frappes israéliennes.

M. Salam a dénoncé que ces frappes constituent « une violation grave des lois et des coutumes internationales, ainsi qu'une tentative d'affaiblir le rôle joué par les dirigeants qataris dans les efforts visant à apaiser les tensions et à mettre fin à la guerre à Gaza ». « Le Liban, qui est lui-même confronté à des agressions israéliennes continues, se tient aux côtés du Qatar et de son peuple » a-t-il ajouté au téléphone, appelant à « une position arabe et internationale unifiée pour mettre fin à ces agressions israéliennes qui menacent la sécurité et la stabilité de toute la région ».