Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Lifestyle - Haute-couture

Volutes de brume, vagues de lumière : les Libanais Azzi & Osta raccordent le temps

Le duo de couturiers libanais présente la collection haute couture 2026 : « Time in bloom » (Le temps en éclosion), une réflexion sur la beauté, la mémoire et la douce puissance du devenir.

OLJ / Par Fifi ABOU DIB, le 10 septembre 2025 à 00h00

Volutes de brume, vagues de lumière : les Libanais Azzi & Osta raccordent le temps

« Time in Bloom »... Une réflexion sur la beauté, la mémoire et la force tranquille du devenir. Photo Azzi & Osta

Peut-on écrire un poème à deux ? Si c’est possible, c’est uniquement dans la rareté d’un alignement d’astres ou d’un accord parfait entre deux univers intérieurs, deux sensibilités qui se font écho. Quand, en 2004, George Azzi et Assaad Osta se rencontrent sur les bancs d’Esmod Beyrouth, ils prennent très vite conscience de la complémentarité de leurs visions artistiques. Tous deux sont passionnés d'histoire et de surréalisme. Tous deux sont architectes dans l’âme, ingénieurs du tissu dont ils approfondissent la science et le caractère intime. Aucune fibre, aucune texture dont ils ne connaissent la résistance, la résilience, le mouvement, le froissement, le murmure ou la respiration. Tous deux ont grandi dans des ateliers informels, explorant par jeu formes et matières. George Azzi a trouvé l'inspiration auprès de sa grand-mère...
Peut-on écrire un poème à deux ? Si c’est possible, c’est uniquement dans la rareté d’un alignement d’astres ou d’un accord parfait entre deux univers intérieurs, deux sensibilités qui se font écho. Quand, en 2004, George Azzi et Assaad Osta se rencontrent sur les bancs d’Esmod Beyrouth, ils prennent très vite conscience de la complémentarité de leurs visions artistiques. Tous deux sont passionnés d'histoire et de surréalisme. Tous deux sont architectes dans l’âme, ingénieurs du tissu dont ils approfondissent la science et le caractère intime. Aucune fibre, aucune texture dont ils ne connaissent la résistance, la résilience, le mouvement, le froissement, le murmure ou la respiration. Tous deux ont grandi dans des ateliers informels, explorant par jeu formes et matières. George Azzi a trouvé...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut