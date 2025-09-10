Volutes de brume, vagues de lumière : les Libanais Azzi & Osta raccordent le temps

Peut-on écrire un poème à deux ? Si c’est possible, c’est uniquement dans la rareté d’un alignement d’astres ou d’un accord parfait entre deux univers intérieurs, deux sensibilités qui se font écho. Quand, en 2004, George Azzi et Assaad Osta se rencontrent sur les bancs d’Esmod Beyrouth, ils prennent très vite conscience de la complémentarité de leurs visions artistiques. Tous deux sont passionnés d'histoire et de surréalisme. Tous deux sont architectes dans l’âme, ingénieurs du tissu dont ils approfondissent la science et le caractère intime. Aucune fibre, aucune texture dont ils ne connaissent la résistance, la résilience, le mouvement, le froissement, le murmure ou la respiration. Tous deux ont grandi dans des ateliers informels, explorant par jeu formes et matières. George Azzi a trouvé...

Economisez 60% sur votre abonnement annuel ! Uniquement cette semaine : 84$/an au lieu de 215$ Je me connecte