Avec sa campagne contre le CHP, « la Turquie bascule dans un autoritarisme pur et simple »

Depuis plusieurs mois, le président Recep Tayyip Erdogan accentue son offensive contre le Parti républicain du peuple (CHP), multipliant arrestations et procédures judiciaires. Le parti avait réussi à remporter le plus grand nombre de voix aux élections locales de 2024 pour la première fois depuis 1977, dépassant la formation au pouvoir, l’AKP. Depuis, la répression n’a fait que s’intensifier. Début septembre, un tribunal d’Istanbul a destitué la direction provinciale du CHP, invoquant des irrégularités lors de son congrès de 2023, pour nommer en lieu et place des administrateurs sélectionnés par l’État. Dans ce contexte, le parti a demandé la tenue d’un congrès extraordinaire le 21 septembre. L’Orient-Le Jour fait le point avec Henri Barkey, professeur de relations internationales à l’Université de...

