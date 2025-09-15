Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - ENTRETIEN

Avec sa campagne contre le CHP, « la Turquie bascule dans un autoritarisme pur et simple »

Recep Tayyip Erdogan pousse sa politique de répression contre le principal parti d’opposition. Le point avec Henri Barkey, professeur de relations internationales à l’Université de Lehigh et chercheur au Council on Foreign Relations.

L'OLJ / Propos recueillis par Dany MOUDALLAL, le 15 septembre 2025 à 19h31

Avec sa campagne contre le CHP, « la Turquie bascule dans un autoritarisme pur et simple »

Un manifestant enveloppé dans un drapeau national turc est assis devant des policiers antiémeute qui bloquent l’entrée du siège provincial d’Istanbul du principal parti d’opposition turc, le Parti républicain du peuple (CHP), lors d’une manifestation à Istanbul, le 8 septembre 2025. Kemal Aslan/AFP

Depuis plusieurs mois, le président Recep Tayyip Erdogan accentue son offensive contre le Parti républicain du peuple (CHP), multipliant arrestations et procédures judiciaires. Le parti avait réussi à remporter le plus grand nombre de voix aux élections locales de 2024 pour la première fois depuis 1977, dépassant la formation au pouvoir, l’AKP. Depuis, la répression n’a fait que s’intensifier. Début septembre, un tribunal d’Istanbul a destitué la direction provinciale du CHP, invoquant des irrégularités lors de son congrès de 2023, pour nommer en lieu et place des administrateurs sélectionnés par l’État. Dans ce contexte, le parti a demandé la tenue d’un congrès extraordinaire le 21 septembre. L’Orient-Le Jour fait le point avec Henri Barkey, professeur de relations internationales à l’Université de Lehigh et chercheur au Council on...
Depuis plusieurs mois, le président Recep Tayyip Erdogan accentue son offensive contre le Parti républicain du peuple (CHP), multipliant arrestations et procédures judiciaires. Le parti avait réussi à remporter le plus grand nombre de voix aux élections locales de 2024 pour la première fois depuis 1977, dépassant la formation au pouvoir, l’AKP. Depuis, la répression n’a fait que s’intensifier. Début septembre, un tribunal d’Istanbul a destitué la direction provinciale du CHP, invoquant des irrégularités lors de son congrès de 2023, pour nommer en lieu et place des administrateurs sélectionnés par l’État. Dans ce contexte, le parti a demandé la tenue d’un congrès extraordinaire le 21 septembre. L’Orient-Le Jour fait le point avec Henri Barkey, professeur de relations internationales à l’Université de...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut