Avec sa campagne contre le CHP, « la Turquie bascule dans un autoritarisme pur et simple »
Recep Tayyip Erdogan pousse sa politique de répression contre le principal parti d’opposition. Le point avec Henri Barkey, professeur de relations internationales à l’Université de Lehigh et chercheur au Council on Foreign Relations.
L'OLJ / Propos recueillis par Dany MOUDALLAL,
le 15 septembre 2025 à 19h31
Un manifestant enveloppé dans un drapeau national turc est assis devant des policiers antiémeute qui bloquent l’entrée du siège provincial d’Istanbul du principal parti d’opposition turc, le Parti républicain du peuple (CHP), lors d’une manifestation à Istanbul, le 8 septembre 2025. Kemal Aslan/AFP
Depuis plusieurs mois, le président Recep Tayyip Erdogan accentue son offensive contre le Parti républicain du peuple (CHP), multipliant arrestations et procédures judiciaires. Le parti avait réussi à remporter le plus grand nombre de voix aux élections locales de 2024 pour la première fois depuis 1977, dépassant la formation au pouvoir, l’AKP. Depuis, la répression n’a fait que s’intensifier. Début septembre, un tribunal d’Istanbul a destitué la direction provinciale du CHP, invoquant des irrégularités lors de son congrès de 2023, pour nommer en lieu et place des administrateurs sélectionnés par l’État. Dans ce contexte, le parti a demandé la tenue d’un congrès extraordinaire le 21 septembre. L’Orient-Le Jour fait le point avec Henri Barkey, professeur de relations internationales à l’Université de Lehigh et chercheur au Council on...
Depuis plusieurs mois, le président Recep Tayyip Erdogan accentue son offensive contre le Parti républicain du peuple (CHP), multipliant arrestations et procédures judiciaires. Le parti avait réussi à remporter le plus grand nombre de voix aux élections locales de 2024 pour la première fois depuis 1977, dépassant la formation au pouvoir, l’AKP. Depuis, la répression n’a fait que s’intensifier. Début septembre, un tribunal d’Istanbul a destitué la direction provinciale du CHP, invoquant des irrégularités lors de son congrès de 2023, pour nommer en lieu et place des administrateurs sélectionnés par l’État. Dans ce contexte, le parti a demandé la tenue d’un congrès extraordinaire le 21 septembre. L’Orient-Le Jour fait le point avec Henri Barkey, professeur de relations internationales à l’Université de...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.