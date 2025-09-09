Frappe israélienne sur un véhicule près de Jiyé, dans le Chouf

Un drone israélien a pris pour cible un véhicule près d'une mosquée à Zarout, située entre les localités de Jiyé et Barja, dans le caza du Chouf, à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth, faisant un blessé dans un état critique.

La voiture a pris feu, selon les images fournies par notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah. Le drone israélien continue de surveiller la zone.

Le président du conseil municipal de Barja a dénoncé cette « agression israélienne ». La route visée, « située dans un quartier résidentiel civil, est considérée comme vitale, reliant deux localités principales et constituant un passage essentiel pour les habitants de Barja et de Jiyé. Son attaque par l’ennemi israélien met en danger des civils innocents », a-t-il souligné. « Nous réaffirmons notre attachement à la solidarité et notre soutien à l’État libanais, qui œuvre et s’efforce par tous les moyens légitimes de mettre fin à l’agression israélienne contre le Liban », a-t-il ajouté.

Cette frappe intervient alors que l'État hébreu continue de violer le cessez-le-feu instauré en novembre dernier, affirmant viser des membres présumés et des infrastructures du Hezbollah. Mardi à l'aube, un drone israélien a largué une bombe sonore près de la plage de Naqoura. La veille, cinq personnes ont été tuées dans des raids israéliens en série contre des « camps de la force al-Radwane » dans la Békaa, selon l'armée israélienne.