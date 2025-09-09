L'ancien PDG du Casino du Liban et le directeur d’OSS accusés de dilapidation de fonds publics

Le juge d’instruction du Mont-Liban, Tarek Bou Nassar, a rendu en fin de semaine dernière une décision dans laquelle il accuse de « dilapidation de fonds publics » l’ancien PDG du Casino du Liban, Roland Khoury, et Jad Gharios, PDG de la société Online support services (OSS), liée par un contrat de gestion de jeux de hasard avec le Casino du Liban, via la plateforme Betarabia, opérateur légal des jeux de casino en ligne. Il s’agit d’une affaire de corruption favorisée par l’ouverture de nombreuses salles de jeux dans plusieurs régions du pays, alors que cette pratique est interdite dans le contrat en question, conformément à la loi qui réserve l’exclusivité géographique de ces jeux dans l’enceinte du Casino du Liban. Cette extension illégale serait à l’origine d’un vaste marché noir impliquant une dilapidation de plusieurs millions de dollars, qui auraient dû revenir à l’État si les joueurs s’étaient exclusivement rendus au Casino de Maameltein ou s’ils avaient joué sur la plateforme Betarabia, autorisée par l’État.

L’irrespect des règles d’utilisation (noms, mots de passe…), permettant de connaître l’identité des joueurs et l’origine des fonds transférés via les sociétés OMT et Wish Money, a favorisé le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale commis par des propriétaires des salles et des joueurs, affirme une source judiciaire à L’orient-Le Jour, soulignant que le juge Bou Nassar a accusé MM. Khoury et Gharios de n’avoir pas pris des mesures qui auraient pu empêcher ces infractions. Pour motiver sa décision, le magistrat s’est basé sur l’article 363 du Code pénal qui prévoit une peine de prison allant jusqu’à trois ans contre toute personne ayant commis une « fraude » ou « une faute grave et manifeste » dans le cadre de la gestion de biens « pour le compte de l’État (…) ou d’une institution dont l’État possède une part (…) dans le but d’en tirer un avantage, ou pour favoriser une partie au détriment d’une autre, ou au détriment de l’intérêt public ou des fonds publics ».





Selon la source précitée, si l’acte d’accusation n’a pas porté sur « le détournement de fonds publics », c’est parce que M. Bou Nassar considère que parmi les éléments constitutifs d’un tel crime, la loi exige que le prévenu soit un fonctionnaire de l’État. Or le Casino du Liban n’étant pas un établissement public, et OSS étant une société privée de services, ni M. Khoury ni M. Gharios ne sont des fonctionnaires, a-t-il jugé.

Sa décision a toutefois fait l’objet d’un recours en appel devant la chambre d’accusation du Mont-Liban, présenté lundi par l’ancienne procureure financière par intérim Dora el-Khazen, qui lui avait déféré le dossier, fin juillet, après avoir mené une enquête préliminaire et mis en garde à vue MM. Khoury et Gharios, pour d’autres crimes également, à savoir détournement de fonds publics, blanchiment d’argent, enrichissement illicite et évasion fiscale. À noter que Mme Khazen figurera parmi les magistrats du parquet financier seulement jusqu’au 15 septembre, en raison des récentes permutations judiciaires.

Outre les PDG du Casino du Liban et d’OSS, le juge d’instruction accuse aussi de dilapidation de fonds publics Dany Abboud, partenaire de M. Gharios et responsable technique au sein de la société. Il lui reproche également d’avoir favorisé l’installation de salles de jeux de hasard dans des lieux publics, en violation de l’article 633 du Code pénal.

Ricardo Bachir, directeur d’une société (BNY) à qui Jad Gharios aurait confié la charge d’attirer davantage de clients, est accusé des mêmes délits imputés à Dany Abboud.

Le juge d'instruction a par ailleurs émis des mandats d’arrêt par défaut, notamment contre Hicham Itani, qui détenait des parts majoritaires de la plateforme Betarabia, et qui aurait vendu celles-ci à l’homme d’affaires Sarkis Sarkis, après la perpétration des actes présumés, indique à L’OLJ la même source judiciaire.

Des demandes de mise en liberté introduites récemment par les quatre prévenus précités ont été rejetées vendredi par le juge d’instruction.

Les propriétaires de « branches »

Le juge Bou Nassar a par ailleurs inculpé pour blanchiment d’argent et évasion fiscale une douzaine de personnes, majoritairement propriétaires de salles illégales. Il a toutefois ordonné leur remise en liberté contre des cautions financières variant de 2,5 à 10 milliards de livres (28 000 à 110 000 dollars), proportionnellement aux gains présumés illégalement perçus par chacun d’eux. Une remise en liberté que la juge Khazen a contestée devant la chambre d’accusation.

Le juge d’instruction a enfin demandé que tous les suspects soient jugés devant le juge unique pénal du Kesrouan. Une demande qui ne sera exécutée qu’après que la chambre d’accusation aura tranché le recours du parquet financier.