Rapatriement des fonds transférés pendant la crise : le parquet étend la procédure

Attendues de longue date par une grande partie de l’opinion, les investigations judiciaires sur les transferts de fonds vers l’étranger suivent leur cours, en dépit des rumeurs et informations contradictoires qui ont pu fuiter depuis que le procureur financier, le juge Maher Cheaïto, a rendu, le 14 août dernier, une décision obligeant le rapatriement des fonds transférés à l’étranger pendant la crise économique dans la même devise dans un délai de deux mois.Si, dans les jours qui ont suivi, cette décision avait fait l’objet d’une interprétation restrictive – certains juristes estimant notamment qu’elle se limitait aux personnes concernées par les affaires spécifiques qui avaient été transmises au juge Cheaïto par son prédécesseur, Ali Ibrahim –, le procureur a, selon nos informations,...

