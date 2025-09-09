Menu
Économie - Justice

Rapatriement des fonds transférés pendant la crise : le parquet étend la procédure

Selon nos informations, le procureur Maher Cheaïto a décidé de prioriser les actes commis par les banquiers et étendu la période de référence au 1er juin 2019, plutôt qu’en octobre de la même année.

Par Mounir YOUNES, le 09 septembre 2025 à 00h00

Rapatriement des fonds transférés pendant la crise : le parquet étend la procédure

Graffiti au centre-ville de Beyrouth, le 7 août 2025. Photo P.H.B.

Attendues de longue date par une grande partie de l’opinion, les investigations judiciaires sur les transferts de fonds vers l’étranger suivent leur cours, en dépit des rumeurs et informations contradictoires qui ont pu fuiter depuis que le procureur financier, le juge Maher Cheaïto, a rendu, le 14 août dernier, une décision obligeant le rapatriement des fonds transférés à l’étranger pendant la crise économique dans la même devise dans un délai de deux mois.Si, dans les jours qui ont suivi, cette décision avait fait l’objet d’une interprétation restrictive – certains juristes estimant notamment qu’elle se limitait aux personnes concernées par les affaires spécifiques qui avaient été transmises au juge Cheaïto par son prédécesseur, Ali Ibrahim –, le procureur a, selon nos informations, considérablement élargi sa portée : d’une part au...
Attendues de longue date par une grande partie de l'opinion, les investigations judiciaires sur les transferts de fonds vers l'étranger suivent leur cours, en dépit des rumeurs et informations contradictoires qui ont pu fuiter depuis que le procureur financier, le juge Maher Cheaïto, a rendu, le 14 août dernier, une décision obligeant le rapatriement des fonds transférés à l'étranger pendant la crise économique dans la même devise dans un délai de deux mois.Si, dans les jours qui ont suivi, cette décision avait fait l'objet d'une interprétation restrictive – certains juristes estimant notamment qu'elle se limitait aux personnes concernées par les affaires spécifiques qui avaient été transmises au juge Cheaïto par son prédécesseur, Ali Ibrahim –, le procureur a, selon nos informations,
