Réunion du comité de supervision à Ras Naqoura en présence d'Ortagus et du chef du Centcom

Une réunion du comité de supervision de l'application des modalités du cessez-le-feu au Liban a eu lieu dimanche à Ras Naqoura, à l'extrême sud du pays, en présence de l'émissaire américaine Morgan Ortagus et du chef du commandement militaire US pour le Moyen-Orient, l'amiral Brad Cooper.

Selon les informations rapportées par plusieurs médias, Morgan Ortagus, Brad Cooper, ainsi que le président du comité de supervision, le général américain Michael Leeney ont effectué à l’issue de la réunion une tournée le long de la frontière-sud du pays à bord d’un hélicoptère de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul). Formé dans le cadre de l'accord de trêve qui a mis fin à 13 mois de guerre entre le Hezbollah et l'armée israélienne, le comité comprend également des représentants des armées libanaise et israélienne, de la France et de la Finul.





La mission Cooper

Nommé à son poste début août, l'amiral Cooper avait effectué samedi sa première visite en Israël durant laquelle il a rencontré le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Eyal Zamir, afin d'examiner la sécurité régionale et le solide partenariat militaire entre les États-Unis et l’État hébreu, a indiqué le Centcom sur le réseau X. Il avait précédemment été reçu par le président libanais Joseph Aoun qui avait appelé Washington à faire pression sur Israël pour un retrait des positions qu'il occupe encore en territoire libanais.

Selon les modalités de l'accord de cessez-le-feu signé le 27 novembre 2024 entre l'État libanais et Israël, l'armée libanaise doit se déployer au sud du fleuve Litani à la place du Hezbollah, qui doit retirer ses forces et démanteler ses infrastructures. Ce dernier point est assuré avec l'aide de la Finul. Malgré la trêve, l'armée israélienne continue d'occuper au moins six positions en territoire libanais le long de la frontière, et frappe presque quotidiennement le Liban-Sud ainsi que la Békaa.

Frappes sur le Liban-Sud

L'armée israélienne a ainsi mené des frappes avec des drones pendant la nuit de samedi à dimanche sur une maison à Taybé, dans le caza de Marjeyoun, provoquant un incendie mais sans faire de victimes, rapporte notre correspondant dans la région, Mountasser Abdallah. Peu après minuit, un drone a de nouveau frappé, tirant cette fois deux missiles sur un camion de transport de gravats sur un chantier privé à la périphérie de la localité de Malikiyé, au sud de Tyr. Le véhicule a pris feu, avant que les équipes de la Défense civile n’interviennent pour maîtriser les flammes.

Des équipes du génie militaire de l'armée libanaise se sont enfin rendues dimanche dans la journée à Yohmor el-Chkif, où a été trouvé un missile israélien non explosé pendant des travaux de reconstruction, rapporte l'Agence nationale d'Information (ANI, officielle).