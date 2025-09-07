Nouveau coup de filet contre un réseau de prostitution présumé dans un hôtel du Mont-Liban

La Sûreté générale a annoncé avoir mené une opération dans un hôtel de la région du Mont-Liban, sans en préciser l'identité ni la localisation. Selon un communiqué, 11 personnes ont été arrêtées « pour des faits liés à la prostitution et à des infractions aux régimes de résidence et de travail ».

Parmi les personnes interpellées figurent sept ressortissantes étrangères de nationalités congolaise, kényane, bangladaise et philippine, ainsi que quatre Libanais, identifiés comme les propriétaires de l’hôtel, le directeur de la réception et un agent de sécurité.

« Des armes ont été saisies au cours de l'opération », ajoute le communiqué qui précise que les personnes arrêtées ont été déférées devant la justice, et que l’hôtel a été « scellé à la cire rouge sur ordre du parquet ».

Un précédent à Beyrouth

Ce nouveau coup de filet des forces de sécurité contre un réseau de prostitution présumé survient une semaine après une annonce similaire faite par la police judiciaire de Beyrouth, relevant des Forces de sécurité intérieures (FSI), concernant un réseau actif « de la banlieue sud de Beyrouth jusqu'à Jounieh ».

Le bureau de lutte contre la traite des individus et de protection des mœurs avait annoncé le 30 août avoir procédé à une descente dans un hôtel de la capitale pour y démanteler ce qui s'apparentait également à un réseau de prostitution.