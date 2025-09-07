L'armée israélienne pilonne Gaza-Ville, dont une école abritant des déplacés et une tente ; Ortagus est arrivée à Beyrouth | Direct

Le comité du supervision de l'accord de trêve réuni à Ras Naqoura, en présence d'Ortagus et du chef du Centcom
Une réunion du comité de supervision de l'application des modalités du cessez-le-feu au Liban est en cours à Ras Naqoura, à l'extrême sud du pays, rapporte l'agence Markazia. L'envoyée américaine Morgan Ortagus et le chef du Centcom, Brad Cooper, participent à cette réunion.
Le comité, formé dans le cadre de l'accord de trêve qui a mis fin à 13 mois de guerre entre le Hezbollah et l'armée israélienne, comprend également des représentants des armées libanaise et israélienne, de la France et de la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul).
Gaza : cinq nouveaux décès liés à la famine en 24 heures
Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé dans un communiqué que cinq nouveaux Palestiniens, dont trois enfants, sont morts de faim ces dernières 24 heures.
Ces nouveaux décès portent à 387 le nombre total de morts liés à la famine et la malnutrition dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023, dont 138 enfants.
L’organisme mondial de suivi de la faim (IPC) avait confirmé, le 22 août, l’existence d’une famine dans le nord de Gaza, précisant qu’elle s’étendait désormais à l’ensemble du territoire. Depuis cette date, 109 décès ont été recensés, dont 23 enfants, a ajouté le ministère.
Liban-Sud : un missile israélien non-explosé démantelé par l'armée libanaise
Des équipes du génie militaire de l'armée libanaise se sont rendues à Yohmor el-Chakif, où a été trouvé un missile israélien non explosé lors de travaux de reconstruction, rapporte l'Agence nationale d'Information (Ani, officielle). Les militaires ont lancé leurs opérations pour démanteler ce projectile, afin de le transporter et de le faire exploser dans un champ de l'armée au Liban-Sud, à Marjeyoun.
Plus de 400 arrestations à Londres à un rassemblement de soutien à Palestine Action
La police a arrêté plus de 400 personnes hier à Londres lors d'une manifestation de soutien au groupe Palestine Action, s'ajoutant à des centaines d'autres au Royaume-Uni depuis l'interdiction, très critiquée, de cette organisation.
Les forces de l'ordre avaient averti qu'elles interpelleraient toute personne qui afficherait son soutien explicite à ce mouvement, classé comme « terroriste » par le gouvernement travailliste début juillet à la suite d'actes de vandalisme, notamment sur une base de l'armée de l'air. Mais plusieurs centaines de personnes ont bravé le risque à partir de la mi-journée devant le Parlement britannique, brandissant des pancartes « Je m'oppose au génocide. Je soutiens Palestine Action ».
L'armée israélienne fait état de deux projectiles tirés depuis Gaza
Israël a annoncé le tir de deux projectiles depuis la bande de Gaza vers son territoire, en pleine guerre entre l'armée israélienne et le Hamas. « À la suite des sirènes d'alerte dans la région de Netivot et dans les communautés proches de la bande de Gaza, deux projectiles ont été identifiés lancés depuis le centre de Gaza vers le territoire israélien », a indiqué l'armée. Dans un communiqué, elle a précisé qu'un projectile avait été intercepté et que l'autre était tombé dans une zone dégagée.
C'est la première fois depuis plusieurs mois que des tirs depuis la bande de Gaza menacent Netivot (sud d'Israël), une ville d'environ 50.000 habitants située à une dizaine de kilomètres du territoire palestinien.
Gaza : au moins 19 Palestiniens tués, dont huit dans une école, dans des frappes nocturnes israéliennes sur Gaza-ville
Selon des sources médicales citées par al-Jazeera, les décès de 19 personnes ont été enregistrés ce matin à la suite d’intenses bombardements israéliens pendant la nuit sur Gaza-ville, prise d’assaut depuis plusieurs jours par l’armée israélienne dans le but de la vider intégralement de sa population.
Au moins huit personnes ont ainsi été tuées dans une frappe israélienne ayant visé l’école al-Farabi, transformée en abri pour déplacés, à l’ouest de Gaza-Ville, précisent ces mêmes sources. Dans le quartier de Cheikh Radwan, au moins neuf autres personnes ont péri, dont quatre enfants, à la suite d'un bombardement israélien ayant visé une tente et une maison. De plus, deux enfants ont également été tués dans le quartier de Remal, où une tente abritant des déplacés a également été touchée.
Liban-Sud
Dans la matinée, des drones israéliens ont survolé la ville de Saïda et les camps palestiniens environnants, selon notre correspondant.
Liban-Sud : des drones de l’armée israélienne ciblent Tyr et Marjeyoun, sans faire de blessés
Ces responsables américains sont en tournée dans la région, alors que, malgré le cessez-le-feu de novembre dernier, l'armée israélienne continue d'occuper au moins six positions au Liban-Sud, et à frapper quotidiennement cette région. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’armée israélienne a ainsi mené plusieurs frappes, qui ont provoqué des dégâts matériels mais n’ont fait aucune victime.
Vers 22h, un drone israélien a largué une bombe sonore en direction d’une maison à Taybé, dans le caza de Marjeyoun, provoquant un incendie à l’intérieur sans faire de victimes, rapporte notre correspondant dans la région, Mountasser Abdallah. Peu après minuit, un drone a de nouveau frappé, tirant cette fois deux missiles sur un camion de transport de gravats sur un chantier privé à la périphérie de la localité de Malikiyé, au sud de Tyr. Le véhicule a pris feu, avant que les équipes de la Défense civile n’interviennent pour maîtriser les flammes.
Le chef du Centcom à Tel-Aviv, après sa visite à Beyrouth
L'arrivée de Morgan Ortagus suit, à un jour près, celle du chef du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient Brad Cooper, nommé à son poste début août, qui avait rencontré samedi le président Joseph Aoun. Le chef de l'Etat avait appelé les Etats-Unis à faire pression sur Israël pour qu'il se retire des territoires encore occupés au Liban-Sud, afin que l'armée puisse parachever son déploiement à la frontière.
Brad Cooper s'est ensuite rendu en Israël, pour sa première visite depuis sa prise de fonction. « La visite s'est centrée sur la coopération opérationnelle entre (l'armée israélienne) et l'armée américaine, sur le maintien de la stabilité régionale sur les terrains proches et plus éloignés, ainsi que sur le renforcement des efforts communs face aux défis et menaces dans la région », a affirmé l'armée israélienne dans un communiqué.
Ortagus a atterri à Beyrouth
L'émissaire adjointe pour le Moyen-Orient de l'administration de Donald Trump, Morgan Ortagus, est arrivée ce dimanche matin à Beyrouth, rapporte l'Agence nationale d'Information (Ani, officielle). Mme Ortagus doit mener au Liban des réunions sécuritaires rapides, selon des informations de médias locaux, sans rencontrer de responsables politiques.
Lors d'une précédente tournée, il y a dix jours, au Liban, avec une délégation américaine comprenant l'émissaire Tom Barrack et des élus US, Washington avait fait savoir au Liban qu'il n'y aura pas de retrait israélien du Liban-Sud avant le désarmement du Hezbollah. Un désarmement pour lequel le gouvernement a avalisé vendredi une « feuille de route » préparée par l'armée libanaise.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Moyen-Orient. Nous y suivrons aujourd'hui la tournée de l'émissaire adjointe américaine Morgan Ortagus à Beyrouth et la poursuite des violations israéliennes du cessez-le-feu, ainsi que l'offensive israélienne toujours plus violente sur Gaza. Nous couvrirons également dans ce direct les développements en Syrie et dans d'autres pays de la région, comme l'Iran et le Yémen.
