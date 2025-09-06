Pour le Hezbollah, la décision du gouvernement sur le monopole des armes est « une occasion de revenir à la sagesse »

« Retour à la sagesse », « préservation de la paix civile » : les milieux du tandem Amal-Hezbollah ont accueilli avec prudence la décision du gouvernement, vendredi, de mettre en place le plan de l'armée libanaise pour démanteler les arsenaux des milices, dont ceux du parti chiite, sans toutefois fixer de calendrier précis. Une revendication à laquelle tient le Hezbollah qui refuse de remettre ses armes tant qu'Israël continue de violer le cessez-le-feu au Liban. De l'autre côté de l'échiquier politique, le compromis trouvé par le cabinet de Nawaf Salam a également été bien accueilli.

Commentant la décision gouvernementale, le vice-président du conseil politique du Hezbollah, Mahmoud Comati, a affirmé à l'agence Reuters que le parti chiite y voyait « une occasion de revenir à la sagesse et à la raison, évitant ainsi au pays de sombrer dans l’inconnu ». Il a aussi souligné que la formation pro-iranienne avait tiré des conclusions basées sur la déclaration du gouvernement après sa séance de vendredi, selon laquelle la mise en œuvre de la feuille de route américaine de Tom Barrack pour désarmer le Hezbollah restait conditionnée à l’engagement d’Israël de respecter le cessez-le-feu. Il a ajouté que, sans arrêt des frappes israéliennes et retrait des troupes israéliennes du sud du Liban, l’application du plan par Beyrouth devait rester «suspendue jusqu’à nouvel ordre».

En août dernier, le gouvernement avait chargé l’armée d’élaborer un plan pour instaurer un monopole étatique sur les armes et avait approuvé les objectifs de la feuille de route américaine visant à désarmer le parti chiite en échange d’un arrêt des opérations militaires israéliennes au Liban. Mahmoud Komati a déclaré à Reuters que le Hezbollah « rejetait catégoriquement » ces deux décisions et s’attendait que le gouvernement élabore une stratégie nationale de défense.

Le Conseil des ministres a affirmé vendredi avoir « bien accueilli » le plan mis en place par l’armée pour démanteler les arsenaux des milices, à commencer par le Hezbollah. Il a préféré recourir à un compromis bien mesuré, usant de sémantique pour éviter d’adopter formellement le plan de la troupe, histoire de ne pas froisser complètement le tandem chiite, dont les quatre ministres se sont retirés de la séance. Le cinquième ministre chiite du cabinet, Fadi Makki, considéré comme indépendant du tandem, s'est également retiré, et appelé à « communiquer plus avec la communauté chiite », agitant le spectre d’une démission.

« Préserver la paix civile »

De son côté, le président du Parlement Nabih Berry a indiqué au quotidien panarabe Asharq al-Awsat que « les choses sont positives ». « Je pense que les vents toxiques ont commencé à se replier », a-t-il ajouté, estimant que « ce qui s’est passé concernant le plan militaire de l’armée préserve la paix civile ».

Le Premier ministre Nawaf Salam a une nouvelle fois déclaré qu’il n’y aura pas de retour en arrière sur la question de l’exclusivité des armes aux mains de l'État, assurant que le gouvernement poursuit le processus d’extension de l’autorité de l’État par ses propres moyens, conformément aux décisions de la séance du 5 août qui a acté le désarmement du Hezbollah. Ces mesures « ne sont liées à aucune autre condition ; elles constituent la mise en œuvre de ce qui est stipulé dans l’accord de Taëf, dans le discours d’investiture du président de la République, ainsi que dans la déclaration ministérielle du gouvernement », a-t-il assuré à Asharq al-Awsat. Il a ajouté que « le plan de l’émissaire américain Tom Barrack, qui a été modifié par le Liban en accord avec les Américains et dont les objectifs ont été approuvés par le gouvernement, nécessite une application réciproque des deux parties, ce qu’Israël n’a pas encore respecté ».

Le ministre du Développement administratif Fadi Makki a affirmé, dans une déclaration à la chaîne al-Jadeed, que « toutes les parties ont accueilli favorablement et approuvé le plan de l’armée ». Il a également souligné qu’il ne se range aux côtés d’aucune partie et ne reçoit d’ordre de personne.

De son côté, le ministre des Déplacés Kamal Chéhadé a indiqué que « le gouvernement suivra la mise en œuvre du plan à travers des rapports mensuels », estimant que cela « représente une étape stratégique importante qui n’a pas eu lieu au Liban depuis des décennies ».

« Confiance totale en l’armée »

Le ministre de la Justice, Adel Nassar, a lui aussi salué samedi sur X le compromis trouvé par le gouvernement. « Le commandant de l’armée a présenté le plan visant à poursuivre le processus du monopole des armes aux mains de l’État, une étape que nous apprécions hautement », a-t-il souligné. Il a aussi indiqué que « l’armée soumettra au gouvernement des rapports mensuels sur la mise en œuvre de son plan », notant que « le processus de construction de l’État s’accélère, et notre confiance en l’armée nationale est totale ». « Il n’y a pas de retour en arrière ; toute entrave à l’extension de l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire constitue une menace pour le Liban et pour les Libanais », a-t-il poursuivi.

Le chef du Courant patriotique libre (CPL, aouniste), Gebran Bassil, a affiché son soutien au gouvernement, soulignant toutefois la nécessité de mettre en œuvre « une politique nationale sage pour protéger le Liban et préserver sa souveraineté ». « Il n’existe pas de solution en dehors de l’élaboration d’une stratégie de défense ou d’une stratégie de sécurité nationale. En fin de compte, il appartient au gouvernement d’établir une telle politique, comme il s’y est engagé dans sa déclaration ministérielle, et d’en assumer la responsabilité et la mise en œuvre », a-t-il plaidé.

Pour sa part, le député des Forces libanaises Antoine Habchi a estimé que « l’exclusivité des armes n’est plus entre les mains du Hezbollah ou d’Amal, mais entre celles de l’autorité politique de l’État ».

Le plan de l'armée ne comporte aucun calendrier précis et s’articule autour de cinq étapes visant à limiter les armes aux seules mains de l’État. Il laisse le soin à la troupe de fixer les modalités de son déploiement dans les différentes régions.