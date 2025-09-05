L'OLJ révèle les grandes lignes du plan de l’armée pour le monopole des armes

Des sources informées révèlent que le plan présenté par l’armée libanaise ne comporte aucun calendrier précis. Il s’articule autour de cinq étapes visant à limiter les armes aux seules mains de l’État. Ces étapes commencent par la poursuite de l’action de l’armée dans la zone au sud du Litani, puis son extension à la région comprise entre le fleuve Litani et le fleuve Awali, ensuite à Beyrouth et sa banlieue ainsi que ses environs, puis à la Békaa, avant que la cinquième étape ne concerne l’ensemble du territoire libanais.

Les sources indiquent que le plan de l’armée est conçu de manière rigoureuse et inclut toutes les capacités opérationnelles de l’institution militaire, tout en mettant en évidence les obstacles et difficultés, notamment les besoins pressants en effectifs humains, ainsi qu’en aides d’ordre technique, logistique, militaire et en ingénierie, indispensables pour achever l’extension de son autorité et de son contrôle sur l’ensemble du pays.

Selon ces sources, c’est l’armée libanaise qui décidera des modalités de son déploiement dans les différentes régions pour procéder au retrait des armes, en fonction de ses moyens, tout en présentant au gouvernement un rapport mensuel détaillé de ses actions.

Le plan stipule également que la cessation des agressions israéliennes et leur retrait constituent des conditions essentielles pour permettre le déploiement intégral de l’armée sur tout le territoire libanais.

Enfin, le plan prévoit le renforcement de la présence militaire et des points de contrôle dans de nombreuses zones afin d’empêcher le transport ou la contrebande d’armes. Il inclut aussi la sécurisation des frontières libano-syriennes, la fermeture des passages illégaux et la lutte contre la contrebande d’armes et de stupéfiants, ainsi que la poursuite du processus de collecte des armes dans les camps de réfugiés palestiniens.