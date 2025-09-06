Menu
Économie - Finances publiques

Budget 2026 : ce que prévoit le ministère des Finances

L'avant-projet du texte mise sur un équilibre entre les dépenses et les recettes, les deux en augmentation.

Par Fouad GEMAYEL, le 06 septembre 2025 à 00h00

Budget 2026 : ce que prévoit le ministère des Finances

La couverture de l’avant-projet de budget pour 2026. Capture d'écran

Le ministre des Finances Yassine Jaber transmettait le 29 août à la présidence du Conseil des ministres l’avant-projet de loi de finances pour l’année 2026, respectant pour la troisième année d’affilée les délais prévus dans le code libanais de la comptabilité publique, à savoir avant la fin du mois d’août. L’exécutif a désormais jusqu’à fin septembre pour se pencher sur ce texte et potentiellement l’amender, afin d’adopter un projet de loi de finances qu’il transmettra au Parlement, lequel devra l’adopter avant la fin de l’année pour respecter les délais prévus. Le document de quelque 1 050 pages que L’Orient-Le Jour a pu consulter ne contient pas toutefois de préambule, supposé expliquer la démarche du ministère des Finances et présenter les différents indicateurs économiques sur lesquels il s’est basé pour ses prédictions dans le...
