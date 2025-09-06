Budget 2026 : ce que prévoit le ministère des Finances

Le ministre des Finances Yassine Jaber transmettait le 29 août à la présidence du Conseil des ministres l’avant-projet de loi de finances pour l’année 2026, respectant pour la troisième année d’affilée les délais prévus dans le code libanais de la comptabilité publique, à savoir avant la fin du mois d’août. L’exécutif a désormais jusqu’à fin septembre pour se pencher sur ce texte et potentiellement l’amender, afin d’adopter un projet de loi de finances qu’il transmettra au Parlement, lequel devra l’adopter avant la fin de l’année pour respecter les délais prévus. Le document de quelque 1 050 pages que L’Orient-Le Jour a pu consulter ne contient pas toutefois de préambule, supposé expliquer la démarche du ministère des Finances et présenter les différents indicateurs économiques sur...

