Guadalajara consacre Amin Maalouf

Le prix FIL de littérature en langues romanes 2025 a été attribué à l’unanimité à l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf pour l’ensemble de son œuvre. L’auteur recevra la distinction, dotée de 150 000 dollars, lors de la cérémonie inaugurale de la Foire internationale du livre de Guadalajara, le 29 novembre prochain.

Créé en 1991, le prix honore chaque année une œuvre littéraire majeure en langue romane, tous genres confondus. Il a couronné des figures de premier plan telles que Nicanor Parra, Olga Orozco, Fernando del Paso, Margo Glantz, Emmanuel Carrère, Claudio Magris, Ida Vitale, Diamela Eltit, Mircea Cărtărescu ou Coral Bracho.

Le jury a salué chez Amin Maalouf « une place essentielle dans la littérature contemporaine » et une écriture qui « explore, avec une lucidité rare, les fractures et les métissages du monde moderne ». Son œuvre « donne la parole aux déracinés et aux voyageurs de toutes époques, rappelant que nos identités multiples sont faites de passages et d’intersections plutôt que de murs ».

« Sa pensée humaniste, critique et généreuse éclaire une époque déchirée par les conflits entre cultures et mémoires, et nous rappelle que l’espoir réside dans la reconnaissance de nos héritages communs », a ajouté le jury, composé cette année d’Alain Mabanckou (Congo), Carmen Alemany (Espagne), Francisco Noa (Mozambique), Jerónimo Pizarro (Colombie), Lucía Melgar (Mexique), Massimo Rizzante (Italie) et Xavi Ayén (Espagne).

Pour cette édition, 63 candidatures avaient été soumises, représentant 18 pays et six langues romanes (espagnol, français, italien, portugais, galicien et catalan). Après élimination des doublons, 48 auteurs figuraient sur la liste finale.

Romancier, essayiste et journaliste, Amin Maalouf s’est imposé comme l’une des grandes voix des lettres françaises contemporaines. Membre de l’Académie française depuis 2011, il en est le secrétaire perpétuel depuis 2023. Il est l’auteur d’ouvrages traduits dans plus de quarante langues, parmi lesquels Léon l’Africain, Samarcande et Les Jardins de lumière (JC Lattès), ainsi que Origines, Les Identités meurtrières et Le Naufrage des civilisations (Grasset). Récompensé par de nombreux prix, dont le Goncourt de la biographie et le Prix Prince des Asturies, il poursuit, livre après livre, une méditation profonde sur la mémoire, l’exil et le dialogue entre les cultures.