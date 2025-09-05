Conseil des ministres sur le désarmement : l'atmosphère est « rassurante », affirme Makki

À quelques heures du Conseil des ministres prévu ce vendredi à 15h, au cours duquel l’armée libanaise doit présenter son plan de désarmement des milices et plus particulièrement du Hezbollah, le ministre Fadi Makki, seul ministre chiite ne relevant pas du tandem Amal-Hezbollah, a affirmé que l'atmosphère politique est « rassurante », estimant que ses collègues du tandem sont «impatients» de prendre connaissance du plan de la troupe.

Et ce alors que le parti-milice et ses alliés agitent la menace de tensions, voire d’une confrontation, comme l’a laissé entendre son chef Naïm Kassem, le 15 août, si un désarmement lui était imposé, et que ses détracteurs appellent à une remise rapide de son arsenal. Des informations qui avaient été obtenues jeudi par L'Orient-Le Jour faisaient état d'une volonté des ministres relevant de la quote-part du Hezbollah et d'Amal de se retirer de la séance dès que la question du désarmement sera évoquée.

M. Makki, ministre du Développement administratif, a confirmé à la Voix du Liban (100.5) l’intention de ses confrères du duopole de participer à la séance gouvernementale, faisant état de « l’impatience » de ces ministres (à savoir Tamara el-Zein et Yassine Jaber, proches du mouvement Amal, et Mohammad Haïdar et Rakan Nassereddine, du Hezbollah) d’écouter le contenu du plan de l’armée. Qualifiant l’ambiance avant la séance de « rassurante », il a précisé que « tout le monde est conscient de l'ampleur des responsabilités qui incombent à chacun pour permettre au pays de sortir de cette crise de manière honorable », évoquant la nécessité de satisfaire toutes les parties, et de préserver le prestige de l'armée libanaise et des institutions.

Fadi Makki est considéré comme un « ministre-roi », un terme qui, dans le jargon politique libanais, désigne un membre indépendant du gouvernement, capable d'octroyer à un camp un droit de veto ou de l'en priver. Lors de la formation du gouvernement de Nawaf Salam en février dernier, le Premier ministre et le président de la République, Joseph Aoun, insistaient en effet pour que le tandem Amal-Hezbollah ne monopolise pas la représentation de la communauté chiite, afin qu'il ne puisse pas remettre en question la « légitimité confessionnelle » du cabinet en retirant ses ministres en cas de désaccord.

Le ministre qui dit n’avoir pas les réponses quant à l'issue de la séance ministérielle d'aujourd'hui a précisé qu'il était prématuré de mentionner l'existence de scénarios alternatifs, qualifiant la priorité des points à aborder de « détail laissé à la discrétion » des présidents Aoun et Salam. Mercredi, le grand Sérail avait ajouté quatre dossiers qualifiés « d'urgents » à l'ordre du jour du Conseil, dans une formule qui semblait avoir été trouvée pour justifier la présence des ministres du tandem à la réunion.

Une décision « définitive »

De son côté, le ministre de l'Agriculture, Nizar Hani, a assuré à la Voix de tout le Liban (93.3) que « le gouvernement avait pris la décision de confisquer les armes », et que « cette décision était définitive ». Quant à la question du calendrier, « elle relève de la compétence de l'armée et sera discutée aujourd'hui ».

Le ministre Hani a également estimé que « la crainte des répercussions ne se limite pas à une seule partie, mais concerne toutes les forces politiques, en particulier dans le contexte de l'intensification des agressions israéliennes ». Il a préconisé la nécessité de trouver un équilibre entre le plan de sécurité et l'action diplomatique.

Commentant enfin les récentes visites du commandant de la région centrale de l'armée américaine et de l’émissaire américaine Morgan Ortagus, il a appelé à « faire (également) pression sur Israël afin qu’il mette fin à ses violations ». Les États-Unis ont agité, selon des sources au sein de l’administration Trump au New York Times, la menace d’une « nouvelle campagne militaire israélienne » et des coupes dans les aides à l’armée libanaise.