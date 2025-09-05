L’armée libanaise demande à la troupe d’élever son niveau de préparation à 75 % avant le Conseil des ministres

L’armée libanaise a demandé à ses soldats jeudi d’élever à 75 % leur niveau de préparation opérationnelle, selon un document interne du commandement de l’armée publié par plusieurs médias et dont l'authenticité a été confirmée à L'Orient-Le Jour. Une réunion du Conseil des ministres très attendue est prévue à 15h, durant laquelle l’armée doit présenter son plan de désarmement du Hezbollah et des milices.

« Il vous est demandé d’appliquer strictement le contenu du document 31/H M/opérations, daté du 24 septembre 2024 et lié à l’augmentation du niveau de préparation à 75 % », précise le document daté du 4 septembre 2025 et adressé notamment aux commandements du « secteur au sud du Litani, à la garde présidentielle, à la police militaire, aux forces navales, aux forces aériennes et au régiment anti-blindés ». Une source proche des renseignements de l’armée contactée par notre publication a précisé qu’il s’agit de « mesures de précaution », sans donner plus de détails, alors que la pression monte autour du gouvernement concernant le plan de désarmement.

Menaces de tensions

Le Hezbollah et ses alliés agitent en effet la menace de tensions, voire d'une « confrontation » comme l'avait laissé entendre son chef Naïm Kassem le 15 août, si un désarmement lui était imposé. Des convois de partisans à scooters ont à nouveau été observés dans la banlieue-sud de Beyrouth jeudi soir, comme cela avait déjà été le cas après que l'armée avait été chargée de préparer son plan de désarmement. De l'autre côté de l'éventail politique, les détracteurs du parti chiite appellent à une remise rapide de l'arsenal du Hezbollah, tandis que les États-Unis ont agité, selon des sources au sein de l'administration Trump au New York Times, la menace d'une « nouvelle campagne militaire israélienne », et des coupes dans les aides à l'armée libanaise.

Dans ce cadre, l'armée s'est déployée en certains points stratégiques de Beyrouth et de la banlieue-sud, pour empêcher tout débordement avant la réunion du gouvernement. Elle a déjà achevé 85 % de ses missions au sud du Litani, au Liban-Sud, annonçait il y a quelques jours une source anonyme à la chaîne saoudienne al-Arabiya.

Selon les modalités de l'accord de cessez-le-feu signé le 27 novembre 2024 entre l'État libanais et Israël, et inspiré de la résolution 1701 de l'ONU, l'armée libanaise doit se déployer au sud du Litani, à la place du Hezbollah qui doit retirer ses forces et démanteler ses infrastructures. Ce dernier point est assuré par l'armée libanaise, avec l'aide de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul).