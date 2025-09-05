Trois Palestiniens blessés dans une attaque de colons israéliens contre un village de Cisjordanie occupée | Direct

UNICEF : « L’impensable est déjà là » à Gaza, et cette situation « n'est pas accidentelle »

L’organisation des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a averti que « l’enfance ne peut pas survivre » dans la ville de Gaza, alors qu’Israël se prépare à capturer la ville la plus peuplée de l'enclave.

« Le monde tire la sonnette d’alarme sur ce qu’une offensive militaire intensifiée à Gaza pourrait engendrer – une catastrophe pour près d’un million de personnes qui y vivent encore », a déclaré jeudi lors d’un point de presse la porte-parole de l’UNICEF, Tess Ingram. « L’impensable n’est pas à venir – il est déjà là. L’escalade est en cours », a-t-elle ajouté.

« La malnutrition et la famine affaiblissent les corps des enfants, tandis que le déplacement les prive d’abri et de soins, et que les bombardements menacent chacun de leurs déplacements. Voilà à quoi ressemble la famine dans une zone de guerre, et c’était partout où je posais les yeux dans la ville de Gaza », a déclaré Mme Ingram. La responsable de l’UNICEF a souligné que la situation dans le territoire palestinien « n’est pas accidentelle. C’est la conséquence directe de choix qui ont transformé Gaza et, en réalité, toute la bande, en un endroit où la vie des gens est attaquée sous tous les angles, chaque jour ».