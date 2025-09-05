Trois Palestiniens blessés dans une attaque de colons israéliens contre un village de Cisjordanie occupée | Direct

Liban-Sud : tirs de mitrailleuse nocturnes en provenance de positions israéliennes
Des tirs de mitrailleuse ont visé dans la nuit, après 22h, le Liban-Sud, et notamment la périphérie de Kfarchouba, en provenance de la position israélienne de Ramtha, sur les hauteurs contestées surplombant le village, selon les informations de notre correspondant Mountasser Abdallah. D'autres tirs ont visé la plaine de Khiam, depuis la position israélienne sur la colline de Hamames, que continue d'occuper l'armée israélienne en territoire libanais. Ce ratissage a eu lieu alors que Khiam avait été menacé de frappes israéliennes hier soir.
Par ailleurs, vers minuit, une explosion a été entendue au niveau de Ramiyé, dans le caza de Bint Jbeil, sans que sa cause ne soit immédiatement connue. =
La commissaire européenne Teresa Ribera a qualifié jeudi la situation à Gaza de « génocide », déplorant l'inaction des 27 Etats membres de l'UE sur la question. Elle est la première au sein de l'exécutif européen à s'exprimer ainsi.
« Le génocide à Gaza met en évidence l'incapacité de l'Europe à agir et à parler d'une seule voix, alors même que des manifestations se propagent dans les villes européennes », a affirmé la responsable espagnole lors d'un discours à l'école d'enseignement supérieur Sciences Po Paris.
UNICEF : « L’impensable est déjà là » à Gaza, et cette situation « n'est pas accidentelle »
L’organisation des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a averti que « l’enfance ne peut pas survivre » dans la ville de Gaza, alors qu’Israël se prépare à capturer la ville la plus peuplée de l'enclave.
« Le monde tire la sonnette d’alarme sur ce qu’une offensive militaire intensifiée à Gaza pourrait engendrer – une catastrophe pour près d’un million de personnes qui y vivent encore », a déclaré jeudi lors d’un point de presse la porte-parole de l’UNICEF, Tess Ingram. « L’impensable n’est pas à venir – il est déjà là. L’escalade est en cours », a-t-elle ajouté.
« La malnutrition et la famine affaiblissent les corps des enfants, tandis que le déplacement les prive d’abri et de soins, et que les bombardements menacent chacun de leurs déplacements. Voilà à quoi ressemble la famine dans une zone de guerre, et c’était partout où je posais les yeux dans la ville de Gaza », a déclaré Mme Ingram. La responsable de l’UNICEF a souligné que la situation dans le territoire palestinien « n’est pas accidentelle. C’est la conséquence directe de choix qui ont transformé Gaza et, en réalité, toute la bande, en un endroit où la vie des gens est attaquée sous tous les angles, chaque jour ».
Une délégation de responsables du Hamas a rencontré hier à Doha le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, pour discuter de la crise humanitaire dans la bande de Gaza et de l’éventuelle annexion de la Cisjordanie par Israël, après des annonces faites en ce sens par des ministres israéliens.
Les États-Unis sanctionnent trois organisations palestiniennes, à qui ils reprochent d'avoir coopéré à l'enquête de la CPI contre Israël
Les États-Unis ont annoncé hier soir une nouvelle série de sanctions contre trois organisations palestiniennes de défense des droits humains opérant dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, rapporte également le Haaretz. Ces nouvelles sanctions du Département d’État visent les associations al Haq, le Centre al-Mezan pour les droits humains et le Centre palestinien pour les droits humains.
Dans un communiqué, le Département d’État a accusé ces organisations d’« agir pour internationaliser leur conflit avec Israël » et de « continuer à soutenir le terrorisme ». Il a également affirmé que ces groupes avaient fourni une aide financière à des « organisations terroristes palestiniennes. »
Cisjordanie : trois Palestiniens blessés dans une attaque de colons israéliens à Khallet el-Daba, au sud d'Hébron
Des activistes du sud de la Cisjordanie occupée ont rapporté, selon le Haaretz, qu’environ 30 colons avaient attaqué le village de Khallet el-Daba, au sud d’Hébron, faisant trois blessés. L'armée israélienne a indiqué être au courant de cette attaque et dit avoir envoyé des troupes sur place. Le Croissant-Rouge a, lui, indiqué que trois Palestiniens âgés de 84, 64 et 13 ans avaient été blessés lors de l’attaque et transférés à l’hôpital pour y recevoir des soins.
Khallet el-Daba est l’un des 12 villages de Massafer Yatta, qui abritent au total plus de 1 000 habitants. Récemment, les démolitions se sont intensifiées dans le village et, en mai, l’Administration civile y a détruit la majeure partie des infrastructures.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Proche-Orient, au Liban, où le gouvernement doit se pencher ce vendredi sur un plan préparé par l'armée pour que l'Etat récupère le monopole des armes, et donc désarme les milices dont le Hezbollah. Nous couvrirons également la situation à Gaza et en Cisjordanie occupée, où se multiplient les attaques israéliennes, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
