Dernières Infos - Syrie

Deux morts dans une frappe de drone contre une voiture, selon une source sécuritaire

Selon l'OSDH, la coalition internationale anti-jihadiste a mené la frappe. 

OLJ/AFP / le 04 septembre 2025 à 17h50, mis à jour à 19h20

Des personnes vérifient les dégâts sur les lieux d'une frappe aérienne du régime syrien qui a ciblé un quartier dans la ville d'Idlib, au nord de la Syrie, tenue par les rebelles, le 1er décembre 2024. Photo d'archives AFP/MUHAMMAD HAJ KADOUR.

Une frappe de drone jeudi contre une voiture près de l'aéroport d'Alep, dans le nord de la Syrie, a fait deux morts, selon un responsable syrien cité par l'AFP. Un bilan confirmé par l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), basé à Londres et qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays.

L'agence officielle Sana a rapporté qu’ «un drone a pris pour cible un véhicule civil sur la route de l’aéroport international d'Alep», sans autres précisions notamment sur les responsables de l'attaque. « Deux personnes à bord ont été tuées », a indiqué de son côté à l'AFP Ali Youssef, un responsable des forces de sécurité. Le ministère de la Santé cité par Sana a fait état, lui, d'un mort.

Un correspondant de l’AFP présent sur les lieux a vu une voiture pulvérisée près de l'aéroport, des éclats d'obus gisant autour.

Selon l'OSDH, la coalition internationale anti-jihadiste a mené la frappe de drone, et l'une des deux victimes appartiendrait à un groupe jihadiste. « L’identité des deux victimes n’a pas encore été confirmée, alors que des informations contradictoires circulent sur la nature de leurs activités », précise toutefois l'ONG. Selon des sources locales, des équipes de secours se sont précipitées sur place immédiatement après l’explosion.

Israël, comme la coalition internationale anti-jihadiste menée par les États-Unis en Syrie, ont mené des frappes de drones dans le pays. La coalition a visé plusieurs fois des responsables du groupe jihadiste État islamique (EI) dans le nord. En août, la télévision d’État a affirmé que les forces de la coalition avaient tué un haut responsable de l'EI à Atme (nord-ouest).


