Israël Katz menace le Yémen de nouvelles représailles ; le Hamas aurait reçu une proposition américaine pour mettre fin à la guerre | Direct

S’agissant de la situation à Gaza, au moins 31 personnes ont été tuées par Israël jeudi depuis l’aube dans plusieurs zones de l’enclave, selon l’agence de presse palestinienne WAFA, citant des sources médicales.

La campagne de représailles israélienne a fait au moins 63 746 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU.

Israël a en outre affirmé mercredi s’attendre à ce qu’un million de Palestiniens fuient Gaza-ville, menacée d’une opération militaire d’envergure.

Alors qu’Israël n’a toujours pas donné suite aux derniers échanges effectués avec le Hamas lors de négociations organisées par le Qatar ou l’Égypte, l’homme d’affaires palestino-américain Béchara Bahbah, impliqué dans des négociations pour un échange d’otages, a déclaré mercredi dans une interview à Al Arabiya qu’il avait transmis au Hamas une proposition américaine visant à mettre fin à la guerre à Gaza, en échange de la libération de tous les otages.

Béchara Bahbah affirme avoir présenté cette nouvelle offre au Hamas avant que le président américain Donald Trump n’exhorte mercredi le mouvement à « rendre immédiatement les 20 otages » encore présumés vivants.

Dans un message publié mercredi sur son réseau social Truth Social, le président américain Donald Trump a affirmé qu’il ne se contenterait pas de « 2, ou 5, ou 7 ! », ajoutant que « les choses vont changer rapidement. CELA VA SE TERMINER ! »