Israël Katz menace le Yémen de nouvelles représailles ; le Hamas aurait reçu une proposition américaine pour mettre fin à la guerre | Direct

Les responsables militaires israéliens estiment qu’environ 200 000 habitants de Gaza-ville – soit près de 20 % de ceux qui y résident encore – refuseront d’évacuer et resteront dans la zone de combat, même si leur vie est en danger, rapporte Haaretz.
Mardi, le chef d’état-major de l’armée israélienne, Eyal Zamir, a annoncé le début de l’invasion de la ville, faisant fuir jusqu’à présent 70 000 Gazaouis.
Le Forum des familles d’otages et de disparus a appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahu, l’administration américaine et les médiateurs à « réunir immédiatement les équipes de négociation et à les faire s’asseoir autour des tables jusqu’à ce qu’un accord soit conclu », soulignant qu’Israël et le Hamas ont tous deux exprimé leur volonté de parvenir à un accord pour faciliter le retour de tous les otage, selon le Haaretz.
Dans son communiqué, le forum a également demandé « la mise en œuvre de la proposition de Witkoff dans le cadre d’un accord global permettant de rapatrier les 48 otages et de mettre fin à cette guerre », alors que des manifestations ont lieu presque tous les jours en Israël pour soutenir ces mêmes revendications.
S’agissant de la situation à Gaza, au moins 31 personnes ont été tuées par Israël jeudi depuis l’aube dans plusieurs zones de l’enclave, selon l’agence de presse palestinienne WAFA, citant des sources médicales.
La campagne de représailles israélienne a fait au moins 63 746 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU.
Israël a en outre affirmé mercredi s’attendre à ce qu’un million de Palestiniens fuient Gaza-ville, menacée d’une opération militaire d’envergure.
Alors qu’Israël n’a toujours pas donné suite aux derniers échanges effectués avec le Hamas lors de négociations organisées par le Qatar ou l’Égypte, l’homme d’affaires palestino-américain Béchara Bahbah, impliqué dans des négociations pour un échange d’otages, a déclaré mercredi dans une interview à Al Arabiya qu’il avait transmis au Hamas une proposition américaine visant à mettre fin à la guerre à Gaza, en échange de la libération de tous les otages.
Béchara Bahbah affirme avoir présenté cette nouvelle offre au Hamas avant que le président américain Donald Trump n’exhorte mercredi le mouvement à « rendre immédiatement les 20 otages » encore présumés vivants.
Dans un message publié mercredi sur son réseau social Truth Social, le président américain Donald Trump a affirmé qu’il ne se contenterait pas de « 2, ou 5, ou 7 ! », ajoutant que « les choses vont changer rapidement. CELA VA SE TERMINER ! »
En Israël, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé de riposter aux trois missiles tirés mercredi et jeudi par les Houthis du Yémen.
Dans un message publié sur X, il a écrit qu’après « la plaie des ténèbres » et « la plaie de la mort des premiers-nés », Israël infligera les autres « plaies » contre les Houthis, dans une macabre référence au passage de Moïse dans la Bible.
Les Houthis ont juré samedi de venger leur Premier ministre, tué la semaine dernière avec d’autres ministres dans une frappe israélienne dans la capitale Sanaa, qu’ils contrôlent.
Après les frappes meurtrières israéliennes qui ont une nouvelle fois meurtri le Liban-Sud mercredi, un calme précaire domine depuis la fin de soirée, selon les informations de notre correspondant dans cette région, Mountasser Abdallah.
* Depuis le site israélien dit « du radar », l’armée israélienne a tiré intensivement à la mitrailleuse sur les abords de la localité de Chebaa, dans le caza de Hasbaya.
* Plusieurs drones israéliens ont également survolé l’espace aérien de la région de Houch, dans le caza de Tyr.
Les frappes de mercredi ont fait au moins trois morts à Chebaa, Yater (Bint Jbeil) et Ansariyé (Saïda).
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Proche-Orient, où l’armée israélienne continue de détruire sans relâche la bande de Gaza, au Liban — dont le Sud est toujours bombardé quasiment quotidiennement par l’État hébreu —, ainsi qu’en Syrie et en Iran.
