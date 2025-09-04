Israël promet « les dix plaies » aux rebelles du Yémen après de nouveaux tirs de missiles

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a promis jeudi « les dix plaies » aux rebelles houthis du Yémen, après que l'armée a fait état du tir d'un nouveau missile en direction d'Israël.

« Les houthis ont de nouveau tiré des missiles sur Israël (...) Nous infligerons les dix plaies » aux houthis, a écrit M. Katz sur X, une allusion aux dix plaies d'Egypte évoquées par la Bible.

L'armée israélienne a déclaré jeudi matin qu'un missile tiré par les houthis était tombé dans une zone dégagée hors du territoire israélien, sans déclencher de sirènes d'alerte. Les rebelles n'ont pas encore réagi à cette annonce mais avaient revendiqué mercredi deux attaques de missiles visant Israël qui avait dit les avoir interceptés.

Les houthis ont juré samedi de venger leur Premier ministre, tué la semaine dernière avec d'autres ministres dans une frappe israélienne dans la capitale Sanaa qu'ils contrôlent.

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, les houthis ont multiplié les tirs de drones et de missiles contre Israël et des navires marchands qui lui sont liés au large du Yémen, en affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens. En représailles, Israël a frappé leurs positions à plusieurs reprises.