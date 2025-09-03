Attaques israéliennes en série sur le Liban-Sud : deux morts et des blessés, dont des enfants

Dans ce qui semble être un nouveau coup de pression, l'armée israélienne a mené mercredi une série d'attaques sur le Liban-Sud, qui ont fait au moins deux morts et plusieurs blessés, dont deux jeunes enfants, sur toute la largeur de la bande frontalière, de Kharayeb, dans le caza de Saïda, jusqu'à Chebaa, à Hasbaya. L'armée a notamment revendiqué une incursion nocturne dans le secteur est, au niveau des fermes de Chebaa contestées, visant à détruire « d'anciennes positions du Hezbollah ».

« Au cours de la nuit dernière, les forces de la brigade des montagnes (810), sous le commandement de la 210ᵉ division, ont mené une opération » dans la région de « Har Dov au Liban-Sud » (le nom israélien des fermes de Chebaa), où elles ont détruit plusieurs positions utilisées par le Hezbollah par le passé, a indiqué le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, sur X. « L’opération a été exécutée après des opérations de surveillance et de reconnaissance menées à plusieurs reprises par nos forces au cours des derniers mois », a-t-il ajouté, reconnaissant ainsi des incursions terrestres répétées de soldats israéliens en territoire libanais.

Dans une autre de ces incursions, au niveau de Aïtaroun, dans le caza de Bint Jbeil, l'armée israélienne a fait exploser un bâtiment qui servait à l'élevage d'ovins, rapporte notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah. La détonation a été entendue dans toute la zone.

L'aviation israélienne a en outre bombardé un complexe comprenant des magasins et des ateliers industriels, notamment de métallurgie, peinture et réparations automobiles, à Kharayeb, faisant au moins quatre blessés. D’après un habitant cité par notre correspondant, deux missiles ont touché le site.

Une autre frappe, menée avec un drone, a également tué un homme dans le centre de Yater, caza de Bint Jbeil, selon notre correspondant et le bilan fourni par le ministère de la Santé. La victime a été identifiée comme étant Abdel Monhem Soueidane.

Un bombardement d’artillerie israélien a encore visé les abords de Chebaa. Selon des habitants, un obus a frappé directement une maison habitée en périphérie du village, tuant un père de famille, Ali Teffeha, et blessant légèrement ses deux enfants, âgés de 4 et 6 ans.

Des drones israéliens avaient par ailleurs largué, plus tôt dans la journée, des bombes sur Houla, visant un homme qui transportait des meubles et qui a été légèrement blessé, ainsi que le conducteur d'un camion portant une citerne d'eau qui a été visé par un drone israélien et s'en est sorti indemne. Des rafales de mitrailleuse, tirées depuis le site de Roueissat el-Alam, sur les hauteurs contestées de Kfarchouba, ont visé ce village du caza de Hasbaya.

Toutes ces attaques ont été menées en dépit de la trêve entrée en vigueur le 27 novembre 2024, qui a mis fin à 13 mois de guerre entre le Hezbollah et l'armée israélienne, qui continue toutefois d'occuper au moins six positions en territoire libanais, le long de la frontière, et frappe presque quotidiennement le Liban-Sud.