L'annexion par Israël de territoires en Cisjordanie serait une "ligne rouge" pour les Emirats (responsable)

Les Emirats arabes unis, qui ont normalisé leur relations avec Israël en 2020, ont mis en garde mercredi contre toute tentative d'annexion par Israël de territoires palestiniens en Cisjordanie, qualifiée de "ligne rouge".

"L'annexion de la Cisjordanie constituerait une ligne rouge pour les Emirats arabes unis. Elle compromettrait gravement la vision et l'esprit des accords" d'Abraham, qui ont vu le pays du Golfe, ainsi que Bahreïn et le Maroc établir des liens formels avec Israël, a affirmé Lana Nusseibeh, ministre adjointe chargée des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, dans une déclaration envoyée à l'AFP.

