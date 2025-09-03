Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

L'annexion par Israël de territoires en Cisjordanie serait une "ligne rouge" pour les Emirats (responsable)

AFP / le 03 septembre 2025 à 14h00

Les Emirats arabes unis, qui ont normalisé leur relations avec Israël en 2020, ont mis en garde mercredi contre toute tentative d'annexion par Israël de territoires palestiniens en Cisjordanie, qualifiée de "ligne rouge".

"L'annexion de la Cisjordanie constituerait une ligne rouge pour les Emirats arabes unis. Elle compromettrait gravement la vision et l'esprit des accords" d'Abraham, qui ont vu le pays du Golfe, ainsi que Bahreïn et le Maroc établir des liens formels avec Israël, a affirmé Lana Nusseibeh, ministre adjointe chargée des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, dans une déclaration envoyée à l'AFP.

th/saa/vl

© Agence France-Presse


Les Emirats arabes unis, qui ont normalisé leur relations avec Israël en 2020, ont mis en garde mercredi contre toute tentative d'annexion par Israël de territoires palestiniens en Cisjordanie, qualifiée de "ligne rouge".


"L'annexion de la Cisjordanie constituerait une ligne rouge pour les Emirats arabes unis. Elle compromettrait gravement la vision et l'esprit des accords" d'Abraham, qui ont vu le pays du Golfe, ainsi que Bahreïn et le Maroc établir des liens formels avec Israël, a affirmé Lana Nusseibeh, ministre adjointe chargée des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, dans une déclaration envoyée à l'AFP.


th/saa/vl





© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés