Moyen-Orient - Focus

À Gaza et en Cisjordanie, Israël enterre la Palestine 

Au total, 130 000 réservistes de l’armée israélienne seront déployés à Gaza-ville dans le cadre d’une nouvelle opération militaire. 

Par Tatiana KROTOFF, le 21 août 2025 à 00h00

À Gaza et en Cisjordanie, Israël enterre la Palestine 

Des bâtiments détruits par des frappes israéliennes entourent des abris de fortune pour les Palestiniens déplacés dans la ville de Gaza, le 8 août 2025. L'armée israélienne va « prendre le contrôle » de la ville de Gaza dans le cadre d'un nouveau plan approuvé par le cabinet de sécurité du Premier ministre, déclenchant une vague de critiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Bashar Taleb/AFP

C’est un double affront qu’Israël adresse à la fois à Gaza et à la Cisjordanie. En pleines négociations indirectes pour arracher un accord de cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne, l’armée israélienne a annoncé mercredi qu’elle s’apprêtait à lancer « une opération graduelle, précise et ciblée dans et autour de la ville de Gaza, qui constitue actuellement le principal bastion militaire et administratif du Hamas », selon les déclarations d’un officier tenues lors d’un point presse. L’offensive prolongée – appelée « Chariots de Gédéon II » – est prévue pour durer plusieurs mois, alors qu’« elle continuera jusqu’en 2026 », a-t-il ajouté. La veille, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait annoncé l’approbation du plan de conquête de Gaza-ville qui lui avait été préalablement présenté par le chef d’état-major ainsi que le...
