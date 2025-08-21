À Gaza et en Cisjordanie, Israël enterre la Palestine 

C’est un double affront qu’Israël adresse à la fois à Gaza et à la Cisjordanie. En pleines négociations indirectes pour arracher un accord de cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne, l’armée israélienne a annoncé mercredi qu’elle s’apprêtait à lancer « une opération graduelle, précise et ciblée dans et autour de la ville de Gaza, qui constitue actuellement le principal bastion militaire et administratif du Hamas », selon les déclarations d’un officier tenues lors d’un point presse. L’offensive prolongée – appelée « Chariots de Gédéon II » – est prévue pour durer plusieurs mois, alors qu’« elle continuera jusqu’en 2026 », a-t-il ajouté. La veille, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait annoncé l’approbation du plan de conquête de Gaza-ville qui lui avait été...

