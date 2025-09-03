Visite de trois ministres au Liban-Nord pour une inspection sur le rapatriement des Syriens

Le ministre de la Défense Michel Menassa est arrivé mercredi matin, en hélicoptère, à la base militaire de Qleiat au Liban-Nord, en compagnie des ministres de l’Intérieur, Ahmad el-Hajjar, et des Transports, Fayez Rassamni, pour une inspection des frontières, rapporte notre correspondant Michel Hallak. Ils étaient accompagnés du directeur général de la Sûreté générale Hassan Choucair, du chef d’état-major de l’armée Hassan Audeh, et du secrétaire général du Comité supérieur de la défense Mohammad Moustapha.

La première étape de la tournée des ministres était le poste-frontière de Arida, dans le Akkar entre le Liban et la Syrie, puis celui de Abboudiyé, en vue de s’assurer des conditions de passage entre les deux pays. Les ministres se sont également rendus dans le centre du commandement des gardes-frontières à Chadra. L’objectif principal était de se renseigner sur les mesures prises pour le retour des déplacés syriens du Liban dans leur pays.

M. Menassa a écouté les officiers responsables des frontières, mettant l’accent sur « la nécessité de faciliter les mesures prises à l’encontre des déplacés sans pour autant contrevenir aux critères légaux et sécuritaires, et tout en respectant les critères humanitaires ». Il a également insisté sur « l’importance de la coordination continue entre l’armée, les forces de sécurité et les administrations concernées en vue de s’assurer du retour organisé des déplacés ».

Le ministre de la Défense a souligné que la tournée s’inscrit dans le cadre du « suivi de ce dossier, dans l’objectif d’évaluer les besoins et de traiter les possibles obstacles en vue d’une bonne application des décisions prises ».

Depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, le Liban accueille près d’un million et demi de réfugiés syriens selon les autorités et près de deux millions d'après d’autres sources. Le retour de ces déplacés est l’une des priorités depuis le changement de régime à Damas en décembre dernier. Le Haut commissariat de l’ONU pour les réfugiés (UNHCR) a récemment précisé que près de 200 000 réfugiés sont déjà rentrés chez eux.

Aucun député du Akkar n’a accompagné les ministres dans leur tournée. Plusieurs d’entre eux, contactés par notre correspondant, ont précisé « ne pas avoir été tenus au courant de cette tournée surprise », apparemment pour des raisons de sécurité.