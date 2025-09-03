Menu
Économie - Transports

Immatriculations : le parquet saisi après des années de conflits et mauvaise gestion

Après avoir auditionné la plupart des protagonistes, la commission d’enquête parlementaire a conclu que ce marché public a été entaché de vices de procédure et d’un contrôle public défaillant, se traduisant par un surcoût pour les usagers.

Par Mounir YOUNES, le 03 septembre 2025 à 00h00

Immatriculations : le parquet saisi après des années de conflits et mauvaise gestion

L’entrée du centre d’inspection mécanique des véhicules à Hadeth, en banlieue de Beyrouth. Photo ANI

Près de 10 ans après son lancement, l’épineux dossier de la « Nafaa » et des défaillances du vaste chantier de modernisation des titres et de l’immatriculation des véhicules refait surface. La commission parlementaire des Travaux publics et des Transports a décidé de saisir le parquet pour des infractions et corruptions présumées dans ce dossier, sur la base du rapport de la commission d’enquête présidée par le député Ibrahim Mneimneh, finalisé il y a quelques semaines et dont L’Orient-Le Jour a pu consulter des extraits. L’affaire commence en 2015, lorsque la société Inkript se voit confier ce marché. Étalé sur sept ans et évalué à 174 millions de dollars (TVA incluse), le contrat prévoit notamment la fourniture de quatre produits spécifiques, soit des permis de conduire biométriques, des cartes grises, des plaques d’immatriculation et...
