Économie - Immobilier

Bilan mitigé pour le marché résidentiel à Beyrouth cet été

Après l’embellie de début 2025, les ventes des appartements ont été affectées par le manque d’appétit de la diaspora et la dégradation du climat sécuritaire et politique.

Par Guillaume Boudisseau, le 03 septembre 2025 à 12h59

Vue sur la colline d’Achrafieh, à Beyrouth. Philippe Hage Boutros/L’Orient-Le Jour

L’été se termine avec un constat nuancé pour les professionnels de l’immobilier. Après la reprise du marché résidentiel à Beyrouth au cours du premier trimestre 2025, les acteurs du secteur misaient sur une belle dynamique pendant la période estivale, avec l’optimisme des propriétaires à son comble en apprenant que les Libanais de l’étranger arrivaient en masse pour les vacances. Pourtant, le bilan reste maigre.Un promoteur immobilier ayant demandé à rester anonyme déplore que l’été a été nul. « Les ventes avaient été meilleures au début de l’année. Cet hiver, nous avions vendu six appartements. Ces dernières semaines, deux ventes ont été finalisées. Nous nous attendions à mieux », avoue le promoteur qui construit un immeuble résidentiel dans le quartier de Hamra. Anis Kfoury, directeur général de l’agence Nine Yards, confirme cette...
