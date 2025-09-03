Bilan mitigé pour le marché résidentiel à Beyrouth cet été

L’été se termine avec un constat nuancé pour les professionnels de l’immobilier. Après la reprise du marché résidentiel à Beyrouth au cours du premier trimestre 2025, les acteurs du secteur misaient sur une belle dynamique pendant la période estivale, avec l’optimisme des propriétaires à son comble en apprenant que les Libanais de l’étranger arrivaient en masse pour les vacances. Pourtant, le bilan reste maigre.Un promoteur immobilier ayant demandé à rester anonyme déplore que l’été a été nul. « Les ventes avaient été meilleures au début de l’année. Cet hiver, nous avions vendu six appartements. Ces dernières semaines, deux ventes ont été finalisées. Nous nous attendions à mieux », avoue le promoteur qui construit un immeuble résidentiel dans le quartier de Hamra. Anis Kfoury, directeur...

