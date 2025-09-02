Interrogations sur les causes d'un incendie dans un site antique de Tyr

Alors que les températures estivales restent élevées, malgré un adoucissement relatif, un incendie s'est déclaré samedi sur le site archéologique d’el-Bass de la ville de Tyr, au Liban-Sud, qui abrite des vestiges millénaires tels que l’hippodrome et l’arc de triomphe. L'incendie a été maîtrisé le jour même par la Défense civile. Si une militante environnementale évoque une piste criminelle, les soldats du feu, eux, préfèrent attendre la fin de l'enquête pour déterminer les causes du sinistre.

Maha Chalabi, présidente du Comité libanais pour la sauvegarde de Tyr, affirme dans un communiqué envoyé à L'Orient-Le Jour que les flammes ont ravagé « une grande partie d'éléments destinés à la restauration ». Selon elle, l’incendie « ne peut être considéré comme un simple accident fortuit », mais s’inscrit dans une « série d’actes de négligence répétée ». Elle pointe du doigt « une volonté délibérée de s’attaquer à nos monuments pour effacer notre identité nationale », sans nommer les parties qu'elles vise. Mme Chalabi réclame « l’ouverture immédiate d’une enquête transparente sur les causes de l’incendie (...), des sanctions contre les responsables et l’adoption de mesures urgentes pour préserver le patrimoine libanais ».

Contactée par notre publication, une source au sein de la Défense civile rappelle qu’après chaque incendie, la direction générale de la DC mandate un expert chargé d’inspecter le site et d’établir un rapport pour déterminer les causes du sinistre, « un processus qui demande du temps ». « Nous attendons les résultats de l’enquête menée sur le site antique de Tyr », explique cette source.

Selon notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah, « la présence de broussailles et d’herbes sèches, due au manque d’entretien régulier du site d'el-Bass et des abords de l’hippodrome, pourrait avoir favorisé le déclenchement de l’incendie », alors que le Liban a connu ces dernières semaines des pics de températures après un hiver particulièrement sec.

Maha Chalabi rappelle que plusieurs incendies ont déjà été signalés dans des sites de Tyr. Elle estime qu'il est « inacceptable d'évoquer de manière récurrente le manque de personnels d’entretien sur les sites archéologiques de Tyr. Pour des interventions saisonnières, il est toujours possible de recourir à des ouvriers journaliers placés sous la supervision du responsable du site ». Elle plaide pour plus de fonds étatiques en faveur de la Direction des antiquités pour assurer les travaux de protection et de restauration, en particulier pour les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Tyr, grande cité phénicienne du Liban-Sud, est constituée de deux sites distincts : el-Mina, situé sur le promontoire, et el-Bass. Inscrit depuis 1984 au patrimoine mondial de l’Unesco, ce dernier constituait l’entrée principale de la ville dans l’Antiquité. Il comprend les vestiges de la nécropole de part et d’autre d’une large voie monumentale commandée par l’un des vestiges les plus impressionnants du site et un arc de triomphe romain du IIe siècle après J.-C. Le site renferme également un aqueduc et un hippodrome du IIe siècle.

Lors du dernier conflit ayant opposé Israël au Hezbollah entre octobre 2023 et novembre 2024, Tyr a été lourdement bombardée par l’armée israélienne et continue d’être épisodiquement visée, malgré l’accord de cessez-le-feu.