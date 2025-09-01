Guerre Iran-Israël : Tel-Aviv aurait piraté les téléphones des gardes du corps de hauts responsables iraniens

Le 16 juin, quatre jours après le début de la guerre de 12 jours entre l’Iran et Israël, l'État hébreu a réussi à localiser une réunion du Conseil suprême de sécurité nationale iranien et à bombarder l'endroit où elle se tenait en piratant les téléphones des gardes du corps des dirigeants, a rapporté samedi le New York Times.

Les dirigeants présents, parmi lesquels le président Massoud Pezeshkian, les ministres de la Justice et du Renseignement, ainsi que des hauts commandants militaires, n'ont pas été tués dans l’attaque, mais plusieurs gardes ont perdu la vie. La réunion d’urgence se tenait dans un bunker situé à 30 mètres de profondeur dans une région montagneuse à l’ouest de Téhéran.

Les détails sur la manière dont Israël a localisé et ciblé ces responsables et commandants iraniens ont été rapportés au NYT via des entretiens avec cinq hauts responsables iraniens, deux membres du Corps des gardiens de la révolution islamique et neuf responsables militaires et du renseignement israéliens.

Selon le média américain, « la réunion était si secrète que seuls les participants, quelques hauts responsables du gouvernement iranien et des commandants militaires en connaissaient l’heure et le lieu ». Le 16 juin, les frappes israéliennes avaient déjà détruit plusieurs installations militaires, gouvernementales et nucléaires à travers l’Iran, tout en éliminant une grande partie de l’État-major militaire du pays, surtout dans la première nuit de bombardements.

Utilisation négligente des téléphones portables

Selon le NYT, les responsables, qui étaient arrivés séparément à la réunion, n'étaient pas en possession de leurs téléphones portables, sachant que le renseignement israélien pouvait les tracer. Malgré toutes les précautions prises, des avions israéliens ont largué six bombes au-dessus du bunker peu après le début de la réunion, en visant les deux portes d’entrée et de sortie.

L’attaque a fortement ébranlé les services de renseignement iraniens, qui n'ont découvert que par la suite comment les forces israéliennes avaient localisé la réunion. Selon les responsables iraniens et israéliens, l’utilisation négligente des téléphones portables par les gardes de sécurité iraniens depuis plusieurs années, y compris leurs publications sur les réseaux sociaux, a joué un rôle central dans la capacité du renseignement militaire israélien à cibler des scientifiques nucléaires et des commandants militaires iraniens.

« Nous savons que les hauts responsables et commandants n’avaient pas de téléphones, mais leurs interlocuteurs, gardes de sécurité et chauffeurs en avaient. ils ne prenaient pas les précautions au sérieux, et c’est ainsi que la plupart ont été repérés », a souligné Sasan Karimi, ancien vice-président adjoint à la stratégie dans l’actuel gouvernement iranien, aujourd’hui analyste politique et maître de conférences à l’Université de Téhéran.

Changement de politique après l'explosion des bipeurs du Hezbollah

« Le recours à autant de gardes du corps est une faiblesse que nous avons exploitée, et dont nous avons su tirer parti », a souligné de son côté un haut responsable militaire israélien.

L’an dernier, après qu’Israël avait fait exploser des micro-bombes dissimulées dans des milliers de bipeurs portés par des membres du Hezbollah au Liban, Téhéran avait interdit à nombre de ses responsables occupant des postes sensibles d’utiliser des smartphones, les réseaux sociaux et les applications de messagerie. Les smartphones sont désormais totalement proscrits pour les hauts commandants militaires, les scientifiques nucléaires et les responsables gouvernementaux.

Cependant, l’interdiction des téléphones portables ne s’appliquait au départ pas aux gardes du corps. Une donne qui a désormais changé, les gardes devant se contenter de talkies-walkies. Seuls les chefs d’équipe qui n’accompagnent pas les responsables sont autorisés à transporter un téléphone.

Dans une interview vidéo accordée à un journaliste iranien, le nouveau chef du Corps des Gardiens de la révolution, le général de brigade Ahmad Vahidi, a reconnu que, bien qu’Israël dispose d’agents et d’espions humains dans le pays, l’État hébreu avait localisé les hauts responsables et scientifiques et découvert les lieux de réunions sensibles principalement grâce à une technologie avancée. « L’ennemi obtient la majorité de ses renseignements grâce à la technologie, aux satellites et aux données électroniques », a déclaré le général Vahidi. « Ils peuvent localiser les personnes, obtenir des informations, leurs voix, leurs images, zoomer à l’aide de satellites de précision et trouver les emplacements. »