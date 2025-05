Derrière la nouvelle affaire de bipeurs, la guerre des services

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google La révélation il y a quelques jours de l’interception par la Turquie d’une seconde cargaison de bipeurs piégés a mis en lumière la guerre féroce que se livrent le Mossad et les services de renseignements turcs (MIT) depuis un certain temps. De toute évidence, Ankara cherchait à marquer un point en annonçant à travers les médias – plusieurs mois plus tard – « la découverte » de la seconde cargaison de 1 300 bipeurs destinée au Hezbollah via Istanbul. Sollicité par la presse libanaise, le parti chiite a toutefois reconnu être la partie derrière l’alerte lancée aux autorités turques, ce qui a contribué à torpiller les plans de celles-ci. L’information avait fuité il y a une dizaine de jours dans le quotidien turc as-Sabah proche du pouvoir. Le journal en avait fait sa une en vantant la découverte par les renseignements turcs de cette...

La révélation il y a quelques jours de l’interception par la Turquie d’une seconde cargaison de bipeurs piégés a mis en lumière la guerre féroce que se livrent le Mossad et les services de renseignements turcs (MIT) depuis un certain temps. De toute évidence, Ankara cherchait à marquer un point en annonçant à travers les médias – plusieurs mois plus tard – « la découverte » de la seconde cargaison de 1 300 bipeurs destinée au Hezbollah via Istanbul. Sollicité par la presse libanaise, le parti chiite a toutefois reconnu être la partie derrière l’alerte lancée aux autorités turques, ce qui a contribué à torpiller les plans de celles-ci. L’information avait fuité il y a une dizaine de jours dans le quotidien turc as-Sabah proche du pouvoir. Le journal en avait fait sa une en vantant la découverte par...

