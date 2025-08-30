La Sécurité de l'État arrête « Abou Jad », chef présumé d'un réseau de prostitution dans le Mont-Liban

Le bureau de Baabda de la Sécurité de l’État a annoncé avoir arrêté jeudi le dénommé « Abou Jad » à proximité de l’Aéroport international de Beyrouth (AIB) pour son implication présumée dans un réseau de prostitution opérant entre la banlieue sud et Jounié.

« Dans le cadre de ses efforts continus pour lutter contre le crime organisé et protéger la société des fléaux dangereux, la Direction générale de la Sécurité de l'État - Bureau de Baabda a arrêté, le 28 août, le Libanais (H.Y.), surnommé Abou Jad, dans le quartier dit de Tiro, situé sur la route de Choueifate, près de l'aéroport de Beyrouth, pour gestion de réseaux de prostitution opérant entre la banlieue sud de Beyrouth et Jounié. Il s'avère qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt par contumace et d'une enquête pour le même délit, tout comme son complice (J. I.), surnommé Zouzou Nazira », et qui se trouve déjà en détention, souligne l’institution dans un communiqué publié samedi.

Le communiqué ajoute que les mesures légales ont été prises à l’encontre du malfaiteur sur instruction du juge compétent.

Coup de filet à Dora et Maameltein

Cette arrestation survient après un coup de filet mené les 22 et 23 août derniers par la Sûreté générale, contre un réseau de prostitution qui sévissait à Dora (nord de Beyrouth) et Maameltein, et qui a conduit à l’arrestation de 26 suspects de différentes nationalités.

Dans un Liban en crise, la prostitution a repris de l’ampleur après avoir été fortement impactée par la pandémie de Covid-19 et l’effondrement de la livre libanaise. La prostitution clandestine est pourtant interdite par la loi libanaise. Selon l’article 523 du Code pénal, « toute personne qui pratique ou facilite la prostitution secrète est condamnée » à une peine d'emprisonnement de un à trois ans et à une amende de deux à quatre fois le salaire minimum.