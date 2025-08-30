Des soldats israéliens blessés lors de la détonation d'un engin lors d'un véhicule militaire à Gaza | En direct

Un dispositif d'espionnage équipé d'une caméra a été découvert sur la route reliant les villages de Rmeich et Yaroun, dans le caza de Bint Jbeil. L'armée s'emploie à le démanteler, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah.
« Le Hezbollah ne rendra pas ses armes », insiste un de ses députés
Le député du Hezbollah Hassan Ezzeddine a affirmé samedi à Chehabiyé (caza de Tyr, au Liban-Sud) que le Hezbollah ne rendra pas ses armes. « En tant que fils de la région et fils de la résistance, nous ne rendrons pas les armes », a-t-il martelé à l’occasion d’une cérémonie, appelant le gouvernement libanais, « à prendre du recul et à réfléchir à ce qu’il s'est passé » après avoir reçu la réponse américaine « qui ne défend que les intérêts israéliens et assure la sécurité d’Israël », et « à reconsidérer la décision de désarmement, car ces armes sont la force du Liban et le moyen de le défendre ».
Les gardiens de la révolution annoncent l'arrestation de huit espions présumés travaillant pour le Mossad
Les gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir arrêté huit personnes soupçonnées d’avoir tenté de transmettre les coordonnées de sites importants ainsi que des informations sur de hauts responsables militaires au Mossad israélien, rapporte Reuters citant les médias d’État iraniens.
Ces suspects sont accusés d’avoir fourni des informations à l’agence de renseignement israélienne durant la guerre menée par Israël contre l’Iran en juin, lorsque l'Etat hébreu a attaqué des installations nucléaires iraniennes et tué des commandants militaires de haut rang ainsi que des civils.
Dans un communiqué, les gardiens ont affirmé que les suspects avaient reçu une formation spécialisée du Mossad via des plateformes en ligne. Ils auraient été arrêtés dans le nord-est de l’Iran, et du matériel destiné à la fabrication de lanceurs, de bombes, d’explosifs et de pièges aurait été saisi.
Au moins 18 Palestiniens tués depuis l'aube à Gaza, une fillette morte de malnutrition
Au moins 18 Palestiniens, dont quatre personnes venues chercher de l’aide, ont été tués par les forces israéliennes depuis l’aube, et une petite fille est morte de malnutrition, selon al-Jazeera.
Gaza : Kaja Kallas « pas très optimiste » sur des sanctions de l'UE contre Israël
La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas a reconnu ne pas être « très optimiste » sur la possibilité que les Vingt-Sept sanctionnent Israël, en dépit de la situation humanitaire catastrophique dans le territoire palestinien de Gaza, rapporte l'AFP. « Je ne suis pas très optimiste, et nous n'allons certainement pas adopter de décisions aujourd'hui (samedi) », a-t-elle déclaré à Copenhague, avant une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27. « Cela envoie le signal que nous sommes divisés », a déploré Mme Kallas.
La Commission européenne a proposé la suspension des financements européens aux start-ups israéliennes, mais « même cette mesure », plutôt « indulgente » n'a pas été retenue par les 27 en raison de leurs divisions, a souligné la dirigeante estonienne.
Liban-Sud : l'armée israélienne fait détoner un bâtiment entre Ramiyé et Beit Lif
L'armée israélienne a fait exploser dans la nuit, après minuit, un bâtiment situé entre Ramiyé et Beit Lif, le long de la frontière, dans le caza de Bint Jbeil, selon les informations de notre correspondant Mountasser Abdallah. La détonation a été entendue dans la région.
Liban-Sud : les habitants de Maroun el-Ras refusent tout déblaiement des décombres dans le village
Les habitants de Maroun el-Ras, village frontalier du Liban-Sud lourdement détruit par l'armée israélienne, ont refusé, dans un communiqué, toute « tentative de déblaiement des décombres » dans la localité, estimant que ces ruines sont « le témoin vivant des crimes » d'Israël. Les déblayer serait pour eux, « une tentative d'effacer les traces de ces rimes, alors que les attaques se poursuivent et qu’aucune perspective sérieuse de reconstruction ne se profile », ont-ils ajouté, dénonçant une volonté « d'exploitation » par Israël de ces déblaiements, dans le cadre de « ses ambitions expansionnistes et ses plans visant à instaurer des zones tampons ». Ils ont souligné qu'ils prônent un retour sur leurs terres qui soit « complet, digne et sûr, et non vers des terres vidées en attendant que l'ennemi les engloutisse ».
« Nous demandons à notre État libanais d’assumer ses responsabilités et de protéger nos droits, en rejetant toute intervention étrangère visant à modifier les frontières de notre localité, à la vider ou à en détacher des parties. »
Des soldats israéliens blessés dans l'explosion d'un engin lors du passage d'un véhicule à Gaza-Ville
L’armée israélienne a rapporté qu’un soldat israélien avait été blessé modérément et que plusieurs autres légèrement à Gaza, dans l'explosion d’un engin au passage d'un véhicule blindé de transport de troupes des forces israéliennes dans le quartier de Zeitoun, à Gaza, selon le Haaretz.
Parallèlement, al-Jazeera, citant des médias israéliens, a indiqué qu’au moins sept soldats avaient été blessés lors de récentes attaques à Gaza, dont trois grièvement, l’une d’entre elles étant liée à l’incident mentionné par l’armée israélienne.
Plus tôt dans la matinée, le porte-parole arabophone de l’armée, Avichay Adraee, avait démenti les informations faisant état de « batailles héroïques » menées par le Hamas à Gaza, affirmant que ces rumeurs visent à renforcer le moral des dirigeants, des membres et des partisans de l’organisation, « qui savent qu’ils seront inévitablement vaincus ».
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne continue son offensive sanglante et se prépare à occuper la ville principale ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses bombardements et frappes ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite
Restez informés sans dépenser un centime !
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.