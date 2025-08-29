L’armée prend possession d’une nouvelle cargaison d’armes de Bourj el-Brajné, Mar Élias et Chatila

Le désarmement des camps palestiniens au Liban semble avancer alors que celui du Hezbollah continue de susciter des tensions: l’armée libanaise a reçu vendredi une nouvelle cargaison d’armes en provenance des camps de réfugiés de Bourj el-Brajné, Mar Élias et Chatila, à Beyrouth et dans sa banlieue sud.

Cette étape s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement libanais visant à limiter la détention d’armes aux seules forces de l’État, soit le désarmement des factions palestiniennes et du Hezbollah.

Les factions palestiniennes de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), incluant notamment le Fateh du président de l'Autorité palestinienne (AP) Mahmoud Abbas, présentes dans les camps de réfugiés de Beyrouth, Bourj el-Brajné, Mar Élias et Chatila, ont remis « une troisième cargaison d'armes à l'armée libanaise », a indiqué le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, cité par l’agence de presse palestinienne Wafa. Il a précisé que cette remise « s’inscrit dans le cadre de la déclaration conjointe publiée le 21 mai par les présidents palestinien Mahmoud Abbas et libanais Joseph Aoun ».

Ramez Dimachkiyé, président du Comité de dialogue libano-palestinien, a déclaré que « l'Organisation de libération de la Palestine a remis (vendredi) trois camions remplis d'armes à l'armée libanaise », notamment des roquettes et des armes lourdes. Un camion provenait des camps de Mar Elias et de Chatila, et deux autres du camp de Bourj el-Brajneh, à Beyrouth, a-t-il précisé.

À l'entrée du camp de Bourj el-Brajneh, les correspondants de l'AFP ont vu de grandes caisses en bois être transportées vers un parking voisin où des soldats les ont inspectées, tandis que des troupes étaient déployées en nombre dans la zone.

D'autres cargaisons à venir, selon Salam

Dans une vidéo diffusée par le quotidien libanais An-Nahar, des soldats, appuyés par des blindés, apparaissent déployés devant le camp de Bourj el-Brajné qui fait partie des 12 officiellement recensés au Liban. Le président du Comité de dialogue libano-palestinien, Ramez Dimachkiyé, avait confirmé dans la journée au quotidien en ligne el-Nashra que l’opération aura lieu à 14 heures à l’intérieur de ce camp.

Le Premier ministre Nawaf Salam a annoncé dans un message sur X qu’il avait contacté le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour « saluer les progrès réalisés au cours des deux derniers jours concernant la remise des armes lourdes des camps palestiniens à l’armée libanaise ». Selon le même message, Mahmoud Abbas lui a ssuré que « d’autres cargaisons seraient remises dans les semaines à venir par les camps restants, comme convenu précédemment ».

Le Liban accueille environ 222.000 réfugiés palestiniens, selon l'ONU, dont une majorité vit dans des camps. En vertu d'un accord, les organisations palestiniennes contrôlent ces camps où l'armée libanaise ne pénètre pas.

Après deux mois de retard, la première cache d'armes a été transférée le 21 août à l'armée libanaise près de l'une des entrées de Bourj el-Brajné. Le début de cette opération, initialement prévue en juin, avait été reporté en raison de la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël. Le gouvernement s'est en outre engagé à désarmer le Hezbollah, ce que le parti chiite refuse catégoriquement.

Jeudi, les factions palestiniennes de l'OLP présentes dans les camps de réfugiés de Rachidiyé, Bourj el-Chemali et el-Bass, dans la région de Tyr au Liban-Sud, avaient remis leurs arsenaux à la troupe. Le Hamas et ses alliés n'ont, pour leur part, pas remis leurs armes dans ces camps, à ce stade. Selon les informations de notre correspondant dans la région, Mountasser Abdallah, huit camions chargés d'armes avaient été remis à la troupe. Ces cargaisons contenaient notamment des roquettes, des mines, des obus d'artillerie de différents calibres, des munitions, des grenades et des armes anti-aériennes, et représentent la totalité des armes du Fateh présentes dans les camps.