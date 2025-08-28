Roquettes, obus, munitions : les factions de l'OLP dans les camps de Tyr ont remis leurs arsenaux à l'armée

Les factions palestiniennes de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), incluant notamment le Fateh du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, présentes dans les camps de réfugiés de Rachidiyé, Bourj el-Chemali et el-Bass, dans la région de Tyr au Liban-Sud, ont remis leurs arsenaux à l'armée libanaise, a annoncé jeudi le Comité de dialogue libano-palestinien. Des responsables et sources dans ces camps avaient indiqué à notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah, dans la matinée que ces opérations avaient commencé à l'aube. Le Hamas et ses alliés n'ont, pour leur part, pas remis leurs armes dans ces camps, à ce stade.

Selon les informations de notre correspondant, huit camions chargés d'armes ont été remis à la troupe par les combattants des trois camps palestiniens situés au sud du fleuve Litani, zone que le cessez-le-feu avec Israël, entré en vigueur le 27 novembre 2024, réclame totalement désarmée à l'exception de l'armée libanaise. Selon le commandant des Forces de sécurité nationale palestiniennes, Sobhi Abou Arab, contacté par L'Orient-Le Jour, une telle opération avait déjà eu lieu il y a deux jours à Rachidiyé, de nuit pour plus de discrétion. Ce responsable a ajouté que six camionnettes, ont été rassemblées jeudi matin à l’entrée du camp pour procéder à cette opération. Deux autres chargements ont été remis par les combattants dans les deux autres camps. Ces cargaisons contenaient notamment des roquettes, des mines, des obus d'artillerie de différents calibres, des munitions, des grenades et des armes anti-aériennes, et représentent la totalité des armes du Fateh présentes dans les camps.

L'armée libanaise a confirmé, dans un communiqué publié dans l'après-midi, la réception « d'armes palestiniennes au sud du Litani, issues des camps de Rachidiyé, el-Bass et Bourj el-Chemali, en conformité avec la décision des autorités politiques et en coordination avec les parties palestiniennes concernées ». « Nous avons reçu divers types d'ames, d'obus et de munitions. L'opération de remise des armes se poursuivra par la suite », indique la troupe.

Le Comité de dialogue libano-palestinien, organe gouvernemental libanais, a, lui, annoncé que le processus de désarmement des camps du sud du Litani « s'est achevé aujourd'hui, avec la remise de lots d’armes lourdes appartenant aux factions de l'OLP dans les camps de Rachidiyé, el-Bass et Bourj el-Chemali, et qui ont été placés sous la responsabilité de l’armée libanaise ». Confirmant le total de huit camions remplis d'armes, le Comité a souligné que les étapes suivante du plan de désarmement seront réalisées « dans les autres camps selon le plan convenu ».

Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a de son côté indiqué que « les deux parties ont affirmé leur engagement à garantir les droits humains, sociaux et économiques des réfugiés palestiniens au Liban, afin de leur assurer une vie digne, sans porter atteinte à leur droit au retour ni à leur identité nationale », comme cela avait été convenu dans l'accord conclu en mai 2025, lors d'une visite à Beyrouth de Mahmoud Abbas.





Le désarmement des camps se poursuivra vendredi

Selon certaines informations de médias locaux, c'est le 2e régiment d'intervention de l'armée dans la région de Tyr qui a procédé à la collecte des armes, sous la supervision du chef du renseignement militaire dans le Sud, Souheil Harb, du président du Comité de dialogue libano-palestinien Ramez Dimachkiyé, et du général Abou Arab. M. Dimachkiyé a évoqué dans les médias locaux une « étape très positive ». Le Hamas, qui s'est jusque là opposé catégoriquement à tout désarmement « va comprendre que cela est dans l’intérêt des camps. Nous sommes en contact avec tout le monde », a-t-il ajouté. Le processus « se poursuivra demain vendredi dans les camps de Beyrouth », a-t-il ajouté.





Ces trois camps — el-Bass, Rachidiyé et Bourj el-Chemali —avaient été bombardés au moins une fois par l'aviation israélienne au cours de l'offensive élargie de l'automne dernier contre le Hezbollah.

Le jeudi 21 août au soir, des combattants palestiniens avaient déjà remis des armes à l'armée libanaise dans le camp de Bourj el-Brajné, dans la banlieue sud de Beyrouth, dans le cadre du plan de désarmement des milices qui avait été approuvé il y a plusieurs mois par le gouvernement, en accord avec l'Autorité palestinienne. Le début de cette opération, initialement prévu en juin, avait été reporté en raison de la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël. Le gouvernement s'est en outre engagé à désarmer le Hezbollah, ce que le parti chiite refuse catégoriquement.