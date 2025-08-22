Désarmement des camps palestiniens : le Liban prend le taureau par les cornes

Un soldat libanais dans le camp palestinien de Bourj el-Brajné, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 21 août 2025. Mohammad Yassine/L'OLJ
Avec deux mois de retard, l’heure du désarmement des camps palestiniens a sonné. Jeudi soir, l’armée libanaise a pénétré dans le camp de Bourj el-Brajné, situé dans la banlieue sud de Beyrouth, pour lancer sa mission, a confirmé une source de Yarzé à notre journal. Après une visite du président palestinien Mahmoud Abbas au Liban en mai, le Conseil des ministres avait prévu d’entamer ce chantier à la mi-juin. Mais il n’a pu le mettre en œuvre en raison du manque de coopération de certaines factions palestiniennes, notamment le Hamas. Toutefois, un accord entre Ramallah et Beyrouth semble avoir mis ce mouvement (et son allié libanais, le Hezbollah) au pied du mur.Le coup d’envoi du désarmement des camps palestiniens a été donné à l’issue d’une visite de trois jours par Yasser Abbas, fils du président palestinien. Cette visite a permis de...
