Pressentie à la succession d’Anna Wintour, qui est Chloé Malle ?

Née à New York le 8 novembre 1985, fille du réalisateur français Louis Malle et de l’actrice américaine Candice Bergen, Chloé Malle est aujourd’hui considérée comme la principale candidate pour la succession d’Anna Wintour aux commandes de Vogue US. Elle est en phase finale d’entretien. La décision définitive devrait être prise avant le début de la Fashion Week de New York, qui débute le 11 septembre 2025.

La quarantenaire a grandi d’un côté à Los Angeles, à l’ombre de la série Murphy Brown avec sa mère, de l’autre, dans le charme discret de la France et du sud-ouest, où Louis Malle posait ses bagages entre deux tournages. Ce père, qu’elle perd à dix ans d’un lymphome, laisse en elle une empreinte profonde.

Louis Malle et Candice Bergen, c’était une rencontre entre deux mondes : le cinéma d’auteur français et le glamour américain. Ils se marient en 1980, à la campagne, dans le sud-ouest de la France, dans la maison familiale du Lot baptisée Le Coual. Ce lieu deviendra leur ancrage, là où ils se disent oui, là où Candice reviendra après la mort de Louis, là où plus tard leur fille se mariera à son tour. Ensemble, ils formaient un couple transatlantique, élégant et atypique, partagé entre New York, Los Angeles et la France. Chloé naît en 1985. Fille unique, elle grandira au cœur de ce double héritage artistique et culturel. Louis Malle meurt d’un lymphome en 1995, laissant Candice veuve à 49 ans et Chloé orpheline à seulement dix ans. Bergen a souvent évoqué la dignité et la lucidité de son mari face à la maladie, et l’immense vide laissé derrière lui.

Après cette perte, Candice Bergen élèvera seule Chloé, continuant sa carrière mais en préservant toujours un espace pour cette vie intime marquée par l’absence. L’enfant grandit dans une maison où règnent les mots et les images. La perte de son père est une douleur intime qui lui laisse pourtant un legs inestimable : l’amour des histoires, du silence fécond, et de la lucidité. « Moi, mon chien Lois, et mes livres », dira-t-elle plus tard pour résumer une enfance nourrie de solitude habitée qui forge son goût de l’écriture et sa manière de regarder le monde avec douceur et précision.





Les débuts d’une plume

À la Brown University, elle se plonge dans la littérature comparée. Elle hésite un temps à s’engager dans la santé publique, mais très vite l’écriture reprend ses droits. Ses premières armes, elle les fait au New York Observer, puis au New York Times Style. Peu à peu, elle se fait un prénom. Et lorsque la porte de Vogue s’ouvre, elle la franchit avec curiosité, sans se douter que ce monde, qu’elle ne connaissait que de loin, allait l’adopter. En 2011, Anna Wintour lui confie un rôle inédit : Social Editor. À seulement vingt-cinq ans, Chloé se retrouve à naviguer dans le scintillement new-yorkais, elle qui se définit comme une introvertie, «une personne du matin », étrangère à la frénésie nocturne de la Grande Pomme. Mais elle transforme la contrainte en richesse. Trois à quatre soirées par semaine, des dizaines de visages, de robes, de rituels mondains : elle apprend à observer, à traduire ces instants en récits vivants. La mode devient un langage, un théâtre qu’elle maîtrise avec sa sensibilité littéraire. Au fil du temps, elle gravit les échelons, élargissant son rôle : mariages, voyages, Met Gala, podcasts, interviews. En 2023, elle prend la tête de Vogue.com et devient une voix majeure du magazine.

Elle est podcasteuse (The Run-Through with Vogue), éditrice, plume reconnue. En 2015, elle épouse Graham Albert, dans la maison française où ses parents s’étaient dit oui trente-cinq ans plus tôt. Ensemble, ils élèvent deux enfants : Arthur Louis, né en 2020 et prénommé en hommage au grand-père disparu, et Alice, née en 2022.

Pour autant, Chloé Malle n’est pas qu’une « fille de ». Elle est un trait d’union entre deux cultures. Elle incarne une élégance discrète, un art de conjuguer profondeur et légèreté.

Depuis 1988, Anna Wintour règne sur Vogue US avec un titre clair : « Editor-in-Chief ». Elle n’était pas seulement rédactrice en chef, mais la figure tutélaire de tout un univers, avec ses lunettes noires, son carré parfait, son autorité silencieuse. Sous son ère, Vogue devient plus qu’un magazine : un temple de la mode mondiale, une scène de pouvoir où se rencontrent designers, célébrités et politiques. Mais ce rôle, colossal, concentrait tout : le contenu éditorial, les couvertures, les équipes, l’image publique. Wintour était une icône culturelle, parfois crainte, toujours respectée.

Condé Nast, la maison mère, a décidé d’adapter les titres de ses rédacteurs en chef dans le monde entier. Plutôt que « Editor-in-Chief », les éditions adoptent désormais le titre de « Head of Editorial Content ». Plus opérationnel, ce rôle pilote le contenu quotidien (imprimé, digital, social, podcasts, vidéos, événements). C’est un rôle de chef d’orchestre dans un univers médiatique devenu multipolaire. Wintour, qui garde le titre de « Chief Content Officer » de Condé Nast, reste au sommet de la pyramide. Elle conserve une fonction stratégique sur toutes les éditions internationales, mais se retire des détails du quotidien de Vogue US. Le « Head of Editorial Content », rôle hybride que Chloé Malle est appelée à jouer, est le visage opérationnel de Vogue US au jour le jour.

Une responsabilité qui lui irait à merveille, elle qui maîtrise le journalisme classique, a une image publique raffinée mais accessible, loin de la froideur qui a longtemps collé à Wintour. Et surtout, elle appartient à ce cercle restreint de profils capables de traduire la modernité sans trahir l’héritage. Si elle est confirmée, Chloé Malle deviendra l’une des rédactrices en chef les plus influentes au monde, en héritant d’un trône qu’on disait impossible à transmettre.