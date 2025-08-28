Menu
Les revenus du secteur agricole libanais ont connu une hausse conjoncturelle en 2024

L’année 2025 risque d’être catastrophique pour le secteur agricole, avertit toutefois Riad Saadé, directeur du Creal.

Par Fouad GEMAYEL, le 28 août 2025 à 11h15

Les revenus du secteur agricole libanais ont connu une hausse conjoncturelle en 2024

Un champ agricole à Rayak, dans la Békaa, le 26 août. Photo Fouad Gemayel

En dépit des difficultés liées à la guerre opposant Israël et le Hezbollah, le secteur agricole libanais a renoué avec la croissance en 2024, enregistrant 2,18 milliards de dollars de revenus totaux (+13 %), selon le 72e rapport annuel du Centre de recherches et d’études agricoles libanais (Creal) que L’Orient-Le Jour a pu consulter. Une bonne nouvelle pour une activité qui, à la notable exception d’un exercice 2022 (+60 %, à 2,29 milliards de dollars) marqué par les retombées de la guerre en Ukraine sur le prix des céréales et qui représente la première année d’adaptation postcrise économique, avait connu trois années de recul depuis 2020 (-15 % en 2023 ; -10 % en 2021 et -27 % en 2020).Les résultats de l’année 2024 reflètent « une amélioration de la conjoncture globale, une météo plutôt clémente et le fait que certaines cultures ont...
commentaires (0) Commenter
