Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Royaume-Uni

Un demandeur d'asile accusé d'avoir tenté d'embrasser une adolescente


AFP / le 26 août 2025 à 20h30

Des migrants attendent l'aide du navire Abeille Languedoc après que le générateur de leur bateau soit tombé en panne dans les eaux françaises alors qu'ils tentaient de traverser illégalement la Manche pour se rendre en Grande-Bretagne, au large de Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, le 9 mai 2022. Photo AFP/SAMEER AL-DOUMY

Un demandeur d'asile jugé pour agression sexuelle près de Londres, a essayé d'embrasser une adolescente de 14 ans, a accusé mardi le parquet, dans une affaire qui a déclenché de nombreuses manifestations devant des hôtels hébergeant des migrants au Royaume-Uni.

Hadush Kebatu aurait également dit à l'adolescente qu'il voulait avoir un bébé avec elle alors qu'elle était allée vers lui pour lui offrir une part de pizza car il avait l'air d'avoir faim, selon le parquet. 

L'accusé a affirmé mardi être né en décembre 1986, s'exprimant via un interprète de la langue tigrigna, utilisée notamment en Ethiopie et Erythrée.

Les faits auraient eu lieu début juillet à Epping, au nord-est de Londres, où Hadush Kebatu, arrivé récemment dans le pays selon le procureur, était hébergé dans un hôtel, le Bell Hotel. 

Peu de temps après, des manifestations anti-migrants ainsi que des contre manifestations ont eu lieu devant l'établissement, certaines marquées par des violences. 

Des rassemblements ont ensuite eu lieu devant de nombreux autres hôtels hébergeant des demandeurs d'asile. 

Le procès d'Hadush Kebatu se déroule mardi et mercredi devant le tribunal de Chelmsford, dans l'Essex, dans le sud-est de l'Angleterre.

Il a « invité » l'adolescente et une de ses amies à « venir au Bell Hotel ». « Ces avances ont été rejetées et il lui a clairement été dit » que l'adolescente et son amie avaient 14 ans, a ajouté le procureur.

La semaine dernière, la justice a ordonné à cet hôtel d'arrêter d'héberger des demandeurs d'asile. Ces derniers ont jusqu'au 12 septembre pour partir. 

Le recours du gouvernement et de l'hôtel contre ce jugement doit être examiné jeudi. 

Fin juin, plus de 32.000 demandeurs d'asile étaient hébergés dans des hôtels, en attendant que leur dossier soit tranché, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur.

Plus de 111.000 personnes ont demandé l'asile au Royaume-Uni sur la période allant de juin 2024 à juin 2025, un record. Il s'agit principalement de Pakistanais, d'Afghans, d'Iraniens et d'Erythréens. 

Près de 40% d'entre eux sont arrivés au Royaume-Uni après avoir traversé la Manche, à bord de petits bateaux.

Le Premier ministre travailliste Keir Starmer, qui ne parvient pas à réduire l'immigration irrégulière, est sous le feu des critiques de l'opposition.

Le parti d'extrême droite Reform UK est en tête des sondages. Son chef Nigel Farage a promis mardi qu'il expulserait jusqu'à 600.000 demandeurs d'asile en cinq ans s'il était élu aux prochaines élections, prévues en 2029. 

Pour cela, il retirerait le Royaume-Uni de traités internationaux protégeant les demandeurs d'asile, qui pour beaucoup fuient conflits et persécutions.

Un demandeur d'asile jugé pour agression sexuelle près de Londres, a essayé d'embrasser une adolescente de 14 ans, a accusé mardi le parquet, dans une affaire qui a déclenché de nombreuses manifestations devant des hôtels hébergeant des migrants au Royaume-Uni.Hadush Kebatu aurait également dit à l'adolescente qu'il voulait avoir un bébé avec elle alors qu'elle était allée vers lui pour lui offrir une part de pizza car il avait l'air d'avoir faim, selon le parquet. L'accusé a affirmé mardi être né en décembre 1986, s'exprimant via un interprète de la langue tigrigna, utilisée notamment en Ethiopie et Erythrée.Les faits auraient eu lieu début juillet à Epping, au nord-est de Londres, où Hadush Kebatu, arrivé récemment dans le pays selon le procureur, était hébergé dans un...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés