Un demandeur d'asile accusé d'avoir tenté d'embrasser une adolescente

Un demandeur d'asile jugé pour agression sexuelle près de Londres, a essayé d'embrasser une adolescente de 14 ans, a accusé mardi le parquet, dans une affaire qui a déclenché de nombreuses manifestations devant des hôtels hébergeant des migrants au Royaume-Uni.

Hadush Kebatu aurait également dit à l'adolescente qu'il voulait avoir un bébé avec elle alors qu'elle était allée vers lui pour lui offrir une part de pizza car il avait l'air d'avoir faim, selon le parquet.

L'accusé a affirmé mardi être né en décembre 1986, s'exprimant via un interprète de la langue tigrigna, utilisée notamment en Ethiopie et Erythrée.

Les faits auraient eu lieu début juillet à Epping, au nord-est de Londres, où Hadush Kebatu, arrivé récemment dans le pays selon le procureur, était hébergé dans un hôtel, le Bell Hotel.

Peu de temps après, des manifestations anti-migrants ainsi que des contre manifestations ont eu lieu devant l'établissement, certaines marquées par des violences.

Des rassemblements ont ensuite eu lieu devant de nombreux autres hôtels hébergeant des demandeurs d'asile.

Le procès d'Hadush Kebatu se déroule mardi et mercredi devant le tribunal de Chelmsford, dans l'Essex, dans le sud-est de l'Angleterre.

Il a « invité » l'adolescente et une de ses amies à « venir au Bell Hotel ». « Ces avances ont été rejetées et il lui a clairement été dit » que l'adolescente et son amie avaient 14 ans, a ajouté le procureur.

La semaine dernière, la justice a ordonné à cet hôtel d'arrêter d'héberger des demandeurs d'asile. Ces derniers ont jusqu'au 12 septembre pour partir.

Le recours du gouvernement et de l'hôtel contre ce jugement doit être examiné jeudi.

Fin juin, plus de 32.000 demandeurs d'asile étaient hébergés dans des hôtels, en attendant que leur dossier soit tranché, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur.

Plus de 111.000 personnes ont demandé l'asile au Royaume-Uni sur la période allant de juin 2024 à juin 2025, un record. Il s'agit principalement de Pakistanais, d'Afghans, d'Iraniens et d'Erythréens.

Près de 40% d'entre eux sont arrivés au Royaume-Uni après avoir traversé la Manche, à bord de petits bateaux.

Le Premier ministre travailliste Keir Starmer, qui ne parvient pas à réduire l'immigration irrégulière, est sous le feu des critiques de l'opposition.

Le parti d'extrême droite Reform UK est en tête des sondages. Son chef Nigel Farage a promis mardi qu'il expulserait jusqu'à 600.000 demandeurs d'asile en cinq ans s'il était élu aux prochaines élections, prévues en 2029.

Pour cela, il retirerait le Royaume-Uni de traités internationaux protégeant les demandeurs d'asile, qui pour beaucoup fuient conflits et persécutions.